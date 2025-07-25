Муж, чтобы вернуть жену, прибегнул к кардинальным действиям: что он сделал

Древние верования и темная вера в сверхъестественное привели к ужасной трагедии в Индии. Попытка вернуть любовь через магический ритуал обернулась убийством ребенка.

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После того как жена оставила Маноджа Праяпата и переехала к родителям, житель деревни вблизи границы между Раджастханом и Харьяной обратился к колдуну за помощью, сообщает полиция. По совету "тантрика", он якобы решил совершить жертвоприношение — чтобы якобы "покорить" жену и заставить ее вернуться, пишет The Indian Express.

По словам начальника полиции Мундавара Махавира Сингха, колдун по имени Сунил (38 лет) убедил Праяпата, что для проведения ритуала необходима "жертва" — кровь, сердце племянника и 12 тысяч рупий. Обряд должен был состояться в полночь.

Сунил, по словам полиции, ссылался на волю богини Кали и убеждал: "Пожертвуй своего племянника".

Причиной разрыва в отношениях стала зависимость Праяпата от психоактивных веществ, из-за чего жена бросила его. В ответ на это мужчина решил убить шестилетнего сына сестры своей жены.

Трагедия случилась 19 июля. Праяпат, по версии следствия, задушил мальчика, а затем спрятал тело в заброшенном доме среди сена. Родственники, обеспокоенные исчезновением ребенка, обратились в полицию, которая вскоре нашла тело.

Полиция выяснила, что убийца пытался вытянуть кровь ребенка с помощью инъекций — именно этого требовал тантрик. Правоохранители начали подозревать Праяпата после того, как выяснили, что он был последним, кто видел ребенка, и пытался запутать следствие.

Задержать подозреваемого удалось в понедельник, а колдуна — на следующий день.

"Это одно из самых жестоких преступлений. Люди впадают в безумие, когда верят в такие вещи", — прокомментировал руководитель полиции.

Тантрик Сунил с Маноджем Праджапатом, дядей ребенка. Фото: The Indian Express

Напомним, археологи раскопали жуткие находки в гробницах бронзового века, которые свидетельствуют о жертвоприношении девушек.

Фокус также писал, что Индия Топлис из Великобритании онемела от шока, когда зашла в комнату, чтобы проверить, чем занимаются ее дети. Женщина заметила, как старшая дочь "приносит в жертву" младшую. Об этом курьезном случае она рассказала в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.