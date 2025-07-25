Чоловік, щоб повернути дружину, вдався до кардинальних дій: що він зробив

Стародавні вірування і темна віра в надприродне привели до жахливої трагедії в Індії. Спроба повернути кохання через магічний ритуал обернулася вбивством дитини.

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Після того як дружина залишила Маноджа Праяпата і переїхала до батьків, мешканець села поблизу кордону між Раджастханом і Хар’яною звернувся до чаклуна за допомогою, повідомляє поліція. За порадою "тантрика", він начебто вирішив вчинити жертвопринесення — щоб нібито "підкорити" дружину і змусити її повернутися, пише The Indian Express.

За словами начальника поліції Мундавара Махавіра Сінґха, чаклун на ім’я Суніл (38 років) переконав Праяпата, що для проведення ритуалу необхідна "жертва" — кров, серце племінника та 12 тисяч рупій. Обряд мав відбутися опівночі.

Суніл, за словами поліції, посилався на волю богині Калі та переконував: "Пожертвуй свого племінника".

Причиною розриву у стосунках стала залежність Праяпата від психоактивних речовин, через що дружина покинула його. У відповідь на це чоловік вирішив убити шестирічного сина сестри своєї дружини.

Трагедія трапилася 19 липня. Праяпат, за версією слідства, задушив хлопчика, а потім сховав тіло в закинутому будинку серед сіна. Родичі, занепокоєні зникненням дитини, звернулися до поліції, яка незабаром знайшла тіло.

Поліція з’ясувала, що вбивця намагався витягнути кров дитини за допомогою ін’єкцій — саме цього вимагав тантрик. Правоохоронці почали підозрювати Праяпата після того, як з’ясували, що він був останнім, хто бачив дитину, і намагався заплутати слідство.

Затримати підозрюваного вдалося у понеділок, а чаклуна — наступного дня.

"Це один із найжорстокіших злочинів. Люди впадають у безумство, коли вірять у такі речі", — прокоментував керівник поліції.

Тантрик Суніл з Маноджем Праджапатом, дядьком дитини. Фото: The Indian Express

Нагадаємо, археологи розкопали моторошні знахідки у гробницях бронзового віку, які свідчать про жертвоприношення дівчат.

Фокус також писав, що Індія Топліс з Великої Британії оніміла від шоку, коли зайшла у кімнату, щоб перевірити, чим займаються її діти. Жінка помітила, як старша донька "приносить у жертву" молодшу. Про цей курйозний випадок вона розповіла у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.