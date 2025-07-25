Армянский Чернобыль: советская АЭС возле Еревана может взорваться в любой момент

Армянская атомная электростанция, построенная при СССР, расположена в сейсмоопасной зоне. И потому ее называют "Чернобылем в ожидании" и "бомбой замедленного действия". Эксперты уверены, что она может взорваться в любой момент.

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Армянская атомная электростанция, или Мецаморская АЭС, была открыта в 1976 году и состоит из двух реакторов, которые, как сообщается, обеспечивают страну 40 процентами электроэнергии. Но на ней уже была авария после ужасного землетрясения в Спитаке 1988 года и теперь катастрофа может вновь произойти, пишет Daily Mail.

Армянская АЭС - это "Чернобыль в ожидании"

Сейчас Мецаморская АЭС снова работает и находится всего в 40 км от столицы Армении Еревана, где его называют "Чернобылем в ожидании".

Питер Марко Тейс, эксперт по региону Южного Кавказа, сказал: "Это факт. Ввиду нехватки экономических ресурсов у Армении и шаткой конструкции реактора мы можем констатировать, что такой ядерный реактор представляет собой взрывчатое вещество, которое может взорваться в любой момент. Это будет иметь последствия, аналогичные катастрофе на Чернобыльской АЭС".

"АЭС расположена в регионе с высокой сейсмической активностью. Ее нестабильная эксплуатационная деятельность представляет высокий риск радиоактивного заражения", — отметил Тейс.

Станция, расположенная недалеко от города Мецамор, всего в 20 км от границы с Турцией, открылась за год до Чернобыльской АЭС в Украине. Утверждалось, что Армянская (Мецаморская) АЭС была построена на стабильном базальтовом блоке в качестве защиты от разрушений в случае землетрясения.

Фото Армянской АЭС времен СССР Фото: Скриншот

Когда в 1986 году на Чернобыльской АЭС произошла катастрофическая авария, произошел самый крупный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду за всю историю человечества.

И как и Чернобыльская АЭС в Украине, Армянская АЭС была построена с использованием технологий советских времен.

Тейс отметил, что сейчас на АЭС работает только один реактор и там установлено очень старое технологическое оборудование, а бетонная конструкция этого реактора находится в очень плохом состоянии.

После разрушительного землетрясения в Спитаке Мецаморская АЭС закрывалась на шесть лет. После остановки АЭС правительству Армении пришлось сократить поставки электроэнергии до одного часа в сутки. Так было до 1993 года, когда власти решили возобновить эксплуатацию второго энергоблока.

Землетрясение в Спитаке Фото: Скриншот

"Во второй половине 1980-х годов советский режим принял решение закрыть этот объект, но, к сожалению, это решение так и не было реализовано. Он представляет непосредственную опасность для стран Европы и Южного Кавказа", - резюмирует Тейс.

Но он не единственный, кто бьет тревогу. Опасения существовали еще до повторного открытия АЭС в 1995 году.

Виктория Тер-Никогосян, которая в то время была советником комитета по охране окружающей среды парламента Армении, назвала повторное открытие "очень, очень пугающим".

"Эта атомная станция никогда не сможет безопасно работать, а авария будет означать конец Армении", - говорила она.

Сейчас Тейс отмечает, что Армянская АЭС по-прежнему эксплуатируется при поддержке российского агентства по атомной энергии "Росатом", что делает Кремль крупным игроком в энергоснабжении Армении.

"Этот завод олицетворяет геополитическое влияние Российской Федерации в регионе Южного Кавказа. Ожидалось, что Россия модернизирует один из двух реакторов в Мецаморе, и это обойдется армянским налогоплательщикам более чем в 65 миллионов долларов. Но существуют серьезные сомнения относительно того, выполнит ли Москва свое соглашение с правительством Армении, подписанное в декабре 2023 года", — сказал доктор Тейс.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем обернется подключение ЗАЭС к российской энергосети.

А в апреле 2025 года все АЭС Испании останавливались из-за масштабного блэкаута.