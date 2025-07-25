Вірменський Чорнобиль: радянська АЕС біля Єревана може вибухнути в будь-який момент

Вірменська атомна електростанція, побудована за часів СРСР, розташована в сейсмонебезпечній зоні. І тому її називають "Чорнобилем в очікуванні" і "бомбою уповільненої дії". Експерти впевнені, що вона може вибухнути в будь-який момент.

Related video

Вірменська атомна електростанція, або Мецаморська АЕС, була відкрита в 1976 році і складається з двох реакторів, які, як повідомляється, забезпечують країну 40 відсотками електроенергії. Але на ній уже була аварія після жахливого землетрусу в Спітаку 1988 року і тепер катастрофа може знову статися, пише Daily Mail.

Вірменська АЕС — це "Чорнобиль в очікуванні"

Нині Мецаморська АЕС знову працює і розташована всього за 40 км від столиці Вірменії Єревана, де її називають "Чорнобилем в очікуванні".

Пітер Марко Тейс, експерт з регіону Південного Кавказу, сказав: "Це факт. Зважаючи на брак економічних ресурсів у Вірменії та хитку конструкцію реактора, ми можемо констатувати, що такий ядерний реактор являє собою вибухову речовину, яка може вибухнути в будь-який момент. Це матиме наслідки, аналогічні катастрофі на Чорнобильській АЕС".

"АЕС розташована в регіоні з високою сейсмічною активністю. Її нестабільна експлуатаційна діяльність становить високий ризик радіоактивного зараження", — зазначив Тейс.

Станція, розташована недалеко від міста Мецамор, всього за 20 км від кордону з Туреччиною, відкрилася за рік до Чорнобильської АЕС в Україні. Стверджувалося, що Вірменська (Мецаморська) АЕС була побудована на стабільному базальтовому блоці як захист від руйнувань у разі землетрусу.

Фото Вірменської АЕС часів СРСР Фото: Скриншот

Коли 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася катастрофічна аварія, стався найбільший викид радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище за всю історію людства.

І як і Чорнобильська АЕС в Україні, Вірменська АЕС була побудована з використанням технологій радянських часів.

Тейс зазначив, що зараз на АЕС працює тільки один реактор і там встановлено дуже старе технологічне обладнання, а бетонна конструкція цього реактора перебуває в дуже поганому стані.

Після руйнівного землетрусу в Спітаке Мецаморська АЕС закривалася на шість років. Після зупинки АЕС уряду Вірменії довелося скоротити постачання електроенергії до однієї години на добу. Так було до 1993 року, коли влада вирішила відновити експлуатацію другого енергоблоку.

Землетрус у Спітаку Фото: Скриншот

"У другій половині 1980-х років радянський режим ухвалив рішення закрити цей об'єкт, але, на жаль, це рішення так і не було реалізовано. Він становить безпосередню небезпеку для країн Європи і Південного Кавказу", — резюмує Тейс.

Але він не єдиний, хто б'є на сполох. Побоювання існували ще до повторного відкриття АЕС у 1995 році.

Вікторія Тер-Нікогосян, яка на той час була радницею комітету з охорони довкілля парламенту Вірменії, назвала повторне відкриття "дуже, дуже лякаючим".

"Ця атомна станція ніколи не зможе безпечно працювати, а аварія означатиме кінець Вірменії", — говорила вона.

Зараз Тейс зазначає, що Вірменська АЕС, як і раніше, експлуатується за підтримки російського агентства з атомної енергії "Росатом", що робить Кремль великим гравцем в енергопостачанні Вірменії.

"Цей завод уособлює геополітичний вплив Російської Федерації в регіоні Південного Кавказу. Очікувалося, що Росія модернізує один із двох реакторів у Мецаморі, і це коштуватиме вірменським платникам податків більш ніж 65 мільйонів доларів. Але існують серйозні сумніви щодо того, чи виконає Москва свою угоду з урядом Вірменії, підписану в грудні 2023 року", — сказав доктор Тейс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим обернеться підключення ЗАЕС до російської енергомережі.

А у квітні 2025 року всі АЕС Іспанії зупинялися через масштабний блекаут.