Пентагон потратит более $900 млн из ядерной программы на "засекреченный проект" Трампа, — NYT

На Капитолийский холм поступил документ о таинственном "переводе" 934 миллионов долларов из одной из наименее контролируемых программ Минобороны США. Исследователи бюджета Конгресса пришли к выводу, что деньги пойдут на самолет президента Дональда Трампа, который должен был быть "бесплатным".

Чтобы скрыть стоимость ремонта борта, его вписали в программу ядерной модернизации. Речь идет о "бесплатном" Air Force One, который Трамп получил в подарок от Катара. Об этом говорится в материале The New York Times от 27 июля.

"Президент Трамп не скрывает своего недовольства стоимостью реконструкции штаб-квартиры Федеральной резервной системы — примерно 2,5 миллиарда долларов, или даже больше, если верить президентской бухгалтерии. Но заставить Белый дом обсудить еще один дорогостоящий проект реконструкции Вашингтона — стоимость ремонта "бесплатного" самолета Air Force One из Катара — это совсем другое дело. Официально, что очень удобно, цена засекречена. Но даже по стандартам Вашингтона, где "черные бюджеты" часто используются как предлог, чтобы не раскрывать стоимость устаревших спутников-шпионов и пышных вечеринок в конце года, методы, используемые для сокрытия стоимости любимого проекта господина Трампа, являются изобретательными", — отметили в издании.

Сообщается, что загадочный "перевод" 934 миллионов долларов "никто не хочет обсуждать". В то же время программу модернизации устаревших американских ядерных ракет наземного базирования описывают как одну из самых неконтролируемых. Трамп хочет увидеть украшенный золотом Air Force One в воздухе еще до окончания срока, и транш скорее всего включает его ремонт.

В СМИ отметили, что неизвестно, вся ли сумма предназначена для ремонта нового самолета. Однако частным образом официальные работники ВВС США признали, что вмешательство в фонды ядерной программы связано именно с этим проектом. При этом, по оценке редакции, летать Air Force One будет недолго. На ремонт потребуется год-два, а уже к 2029 году борт передадут в еще не созданную президентскую библиотеку Трампа.

Сам республиканец заявлял, что он никогда бы не отказался от "бесплатного, очень дорогого самолета". Однако, как подчеркнули в издании, этот борт бесплатный в том же смысле, что и подержанное авто соседа. В Air Force One усилить средства связи, противоракетные системы и возможности двигателя. Кроме того, американские чиновники подозревают, что в стены могут быть вмонтированы скрытые устройства для прослушивания.

Кроме того, самолет Трампа должен быть "наполнен роскошью", которой президент окружает себя на земле и в воздухе. На верхней палубе Air Force One есть гостиная и центр связи, а главную спальную при необходимости можно было бы превратить в лазарет.

Вашингтон уже потратил 4 миллиарда долларов на президентские самолеты, которые Boeing должен был поставить в прошлом году со значительным отставанием от графика. Точная сумма, которую теперь потратят еще и на Air Force One, неизвестна. Однако программа Sentinel, названная в честь ракеты, значительно превышает бюджет и выполняется с опозданием. Ее целью была замена всех 400 ракет Minuteman III вместе с пусковыми установками и средствами связи, и изначально проект "продали" Конгрессу как программу стоимостью 77,7 миллиарда долларов.

Еще до того, как в президентское кресло вернулся Трамп, стоимость выросла до 140 миллиардов долларов и продолжает расти. К тому же несколько месяцев назад в ВВС США заявили, что старые хранилища Minuteman III протекают и разрушаются, поэтому придется копать новые. В СМИ подчеркнули, что эта программа — идеальна для того, чтобы скрыть расходы, особенно на самолет, способный в случае необходимости нанести ядерный удар.

Глава американских ВВС Трой Майнк в июне заявлял, что озвучивалась стоимость ремонта Air Force One в примерно миллиард долларов, но на самом деле модернизация обойдется в не более чем 400 миллионов долларов. Однако инженеры и эксперты сомневаются, что работы можно провести за эту цену. При этом представители ВВС не могут обсуждать стоимость, ведь это — засекреченная информация. В то же время о стоимости строительства межконтинентальных баллистических ракет нового поколения говорить они готовы.

"Только в Пентагоне можно было перепрограммировать 934 миллиона долларов и надеяться, что этого никто не заметит", — подытожили журналисты.

