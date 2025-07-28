Виноваты ветровые электростанции: Трамп сделал неожиданное заявление о том, почему киты начали чаще гибнуть

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в течение последнего короткого периода на берег в штате Массачусетс выбросилось 18 китов, когда за предыдущие 20 лет таких случаев было всего 2. Американский лидер считает, что в этом виноваты ветровые электростанции, которые их заставляют "сходить с ума" и "выводят из строя".

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Дональд Трамп решил затронуть эту тему во время пресс-конференции в Шотландии, которая состоялась по итогам встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и должна была быть посвящена заключению торгового соглашения с Европейским Союзом. Об этом рассказало издание RollingStone.

Трамп объявил, что США заключили торговое соглашение с ЕС, обязывающее европейский блок вложить в Америку 600 миллиардов долларов.

Getty Images | Трамп с Урсулой фон дер Ляйен на пресс-конференции в Шотландии Фото: Getty Images

Кроме этого, Дональд Трамп решил коснуться во время пресс-конференции в Шотландии "длинного списка своих личных обид на ветряки, дело Джеффри Эпштейна, демократов и Газу", рассказало издание.

Когда один из репортеров спросил у Трампа, почему у него плохое настроение, тот поделился о том, что прекрасно сыграл в гольф. Но во время игры он заметил ветряные мельницы, что вызвало у него беспокойство и даже возмущение.

"Сегодня я играю на, по моему мнению, лучшем поле в мире, Тернберри. Хотя оно принадлежит мне, это, пожалуй, лучшее поле в мире. И я смотрю за горизонт и вижу девять ветряков в конце 18-й [лунки — ред.]. Я спрашиваю, разве это не позор?", — отметил Трамп.

Американский лидер также рассказал о влиянии ветряков на природу. Он в частности озвучил мнение о том, что именно ветряки заставляют китов сходить с ума и погибать.

"В районе Массачусетса есть определенное место, где за последние 20 лет на берег выбросило одного или двух китов. А за последний короткий промежуток времени их было 18. Ясно? Потому что это сводит их с ума. Нет, в Соединенных Штатах не будет ветряков", — подчеркнул Трамп.

При этом президент США добавил, что не позволит Европе строить ветряки в США, и что они "убивают" американцев.

Действительно ли ветровые электростанции "убивают" китов

Кит на берегу моря Фото: Rapture Captured

Дональд Трамп уже не впервые связывает гибель китов с деятельностью ветряков. Так, в марте текущего года, как передает издание Independent, президент США заявил, что ветровые электростанции якобы заставляют китов "буйно двигаться". Он утверждал, что киты выбрасываются на берег из-за "звука и вибрации".

Однако ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований в США опровергли такое утверждение Трампа. Они отмечают, что нет научных доказательств того, что шум, возникающий в результате исследований мест расположения морских ветровых электростанций, может потенциально вызвать гибель китов. Также ученые говорят, что нет известных связей между гибелью крупных китов и текущей деятельностью морских ветровых электростанций.

25 июля в The Guardian рассказали, как анимационный сериал "Южный Парк" показал самую злую сатиру на Трампа.

Напомним, 24 июля издание The Daily Beast сообщило, что у Трампа был роман с российской "королевой красоты".