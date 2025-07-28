Винні вітрові електростанції: Трамп зробив несподівану заяву про те, чому кити почали частіше гинути

Президент США Дональд Трамп розповів, що упродовж останнього короткого періоду на берег у штаті Массачусетс викинулося 18 китів, коли за попередні 20 років таких випадків було лише 2. Американський лідер вважає, що у цьому винні вітрові електростанції, які їх змушують "божеволіти" і "виводять з ладу".

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Дональд Трамп вирішив торкнутися цієї теми під час пресконференції у Шотландії, яка відбулася за підсумками зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і мала бути присвячена укладанню торгівельної угоди з Європейським Союзом. Про це розповіло видання RollingStone.

Трамп оголосив, що США уклали торгівельну угоду з ЄС, що зобов'язує європейський блок вкласти в Америку 600 мільярдів доларів.

Getty Images | Трамп з Урсулою фон дер Ляєн на пресконференції у Шотландії Фото: Getty Images

Окрім цього, Дональд Трамп вирішив торкнутися під час пресконференції у Шотландії "довгого списку своїх особистих образ на вітряки, справу Джеффрі Епштейна, демократів та Газу", розповіло видання.

Коли один із репортерів запитав у Трампа, чому у нього поганий настрій, той поділився про те, що чудово зіграв у гольф. Але під час гри він помітив вітряки, що викликали у нього занепокоєння та навіть обурення.

"Сьогодні я граю на, на мою думку, найкращому полі у світі, Тернберрі. Хоча воно належить мені, це, мабуть, найкраще поле у світі. І я дивлюся за горизонт і бачу дев'ять вітряків наприкінці 18-ї [лунки — ред.]. Я питаю, хіба це не ганьба?", — зазначив Трамп.

Американський лідер також розповів про вплив вітряків на природу. Він зокрема озвучив думку про те, що саме вітряки змушують китів божеволіти та гинути.

"У районі Массачусетсу є певне місце, де за останні 20 років на берег викинуло одного чи двох китів. А за останній короткий проміжок часу їх було 18. Гаразд? Тому що це зводить їх з розуму. Ні, у Сполучених Штатах не буде вітряків", — наголосив Трамп.

При цьому президент США додав, що не дозволить Європі будувати вітряки у США, і що вони "вбивають" американців.

Чи справді вітрові електростанції "вбивають" китів

Кит на березі моря Фото: Rapture Captured

Дональд Трамп вже не вперше пов'язує гибель китів із діяльністю вітряків. Так, у березні поточного року, як передає видання Independent, президент США заявив, що вітрові електростанції нібито примушують китів "буйно рухатися". Він стверджував, що кити викидаються на берег через "звук і вібрацію".

Однак науковці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень у США спростували таке твердження Трампа. Вони зазначають, що немає наукових доказів того, що шум, що виникає внаслідок досліджень місць розташування морських вітрових електростанцій, може потенційно спричинити загибель китів. Також вчені кажуть, що немає відомих зв'язків між загибеллю великих китів та поточною діяльністю морських вітрових електростанцій.

25 липня у The Guardian розповіли, як анімаційний серіал "Південний Парк" показав найзлішу сатиру на Трампа.

Нагадаємо, 24 липня видання The Daily Beast повідомило, що у Трампа був роман із російською "королевою краси".