Пентагон витратить понад $900 млн з ядерної програми на "засекречений проєкт" Трампа, — NYT
На Капітолійський пагорб надійшов документ щодо таємничого "переказу" 934 мільйонів доларів з однієї з найменш контрольованих програм Міноборони США. Дослідники бюджету Конгресу дійшли висновку, що гроші підуть на літак президента Дональда Трампа, який мав бути "безплатним".
Щоб приховати вартість ремонту борта, його вписали у програму ядерної модернізації. Йдеться про "безплатний" Air Force One, який Трамп отримав у подарунок від Катару. Про це йдеться у матеріалі The New York Times від 27 липня.
"Президент Трамп не приховує свого невдоволення вартістю реконструкції штаб-квартири Федеральної резервної системи — приблизно 2,5 мільярда доларів, або навіть більше, якщо вірити президентській бухгалтерії. Але змусити Білий дім обговорити ще один дорогий проєкт реконструкції Вашингтона — вартість ремонту "безплатного" літака Air Force One з Катару — це зовсім інша справа. Офіційно, що дуже зручно, ціна засекречена. Але навіть за стандартами Вашингтона, де "чорні бюджети" часто використовуються як привід, щоб не розкривати вартість застарілих супутників-шпигунів і пишних вечірок наприкінці року, методи, які використовуються для приховування вартості улюбленого проєкту пана Трампа, є винахідливими", — зауважили у виданні.
Повідомляється, що загадковий "переказ" 934 мільйонів доларів "ніхто не хоче обговорювати". Водночас програму модернізації застарілих американських ядерних ракет наземного базування описують як одну з найбільш неконтрольованих. Трамп хоче побачити оздоблений золотом Air Force One у повітрі ще до закінчення терміну, і транш найімовірніше включає його ремонт.
У ЗМІ зазначили, що невідомо, чи вся сума призначена для ремонту нового літака. Однак приватно офіційні працівники ВПС США визнали, що втручання у фонди ядерної програми пов’язане саме з цим проєктом. При цьому, за оцінкою редакції, літатиме Air Force One недовго. На ремонт потрібно рік-два, а вже до 2029 року борт передадуть до ще не створеної президентської бібліотеки Трампа.
Сам республіканець заявляв, що він ніколи б не відмовився від "безплатного, дуже дорогого літака". Однак, як підкреслили у виданні, цей борт безплатний у тому ж сенсі, що й потримане авто сусіда. В Air Force One посилити засоби зв’язку, протиракетні системи й можливості двигуна. Окрім того, американські чиновники підозрюють, що у стіни можуть бути вмонтовані приховані пристрої для прослуховування.
Окрім того, літак Трампа має бути "наповнений розкішшю", якою президент оточує себе на землі й у повітрі. На верхній палубі Air Force One є вітальня і центр зв'язку, а головну спальну за потреби можна було б перетворити у лазарет.
Вашингтон вже витратив 4 мільярди доларів на президентські літаки, які Boeing мав поставити минулого року зі значним відставанням від графіка. Точна сума, яку тепер витратять ще й на Air Force One, невідома. Однак програма Sentinel, названа на честь ракети, значно перевищує бюджет і виконується із запізненням. Її метою була заміна всіх 400 ракет Minuteman III разом з пусковими установками й засобами зв'язку, і спочатку проєкт "продали" Конгресу як програму вартістю 77,7 мільярда доларів.
Ще до того, як у президентське крісло повернувся Трамп, вартість зросла до 140 мільярдів доларів і продовжує рости. До того ж кілька місяців тому у ВПС США заявили, що старі сховища Minuteman III протікають і руйнуються, тому доведеться копати нові. У ЗМІ підкреслили, що ця програма — ідеальна для того, щоб приховати витрати, особливо на літак, здатний в разі необхідності завдати ядерний удар.
Голова американських ВПС Трой Майнк у червні заявляв, що озвучувалася вартість ремонту Air Force One у приблизно мільярд доларів, але насправді модернізація обійдеться у не більш як 400 мільйонів доларів. Однак інженери й експерти сумніваються, що роботи можна провести за цю ціну. При цьому представники ВПС не можуть обговорювати вартість, адже це — засекречена інформація. Водночас про вартість будівництва міжконтинентальних балістичних ракет нового покоління говорити вони готові.
"Тільки в Пентагоні можна було перепрограмувати 934 мільйони доларів і сподіватися, що цього ніхто не помітить", — підсумували журналісти.
Нагадаємо, під час візиту у Шотландію на зустріч з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент США Дональд Трамп заявив, що кити стали частіше викидатися на берег через вітрові електростанції. Він наголосив, що морські ссавці "божеволіють" і гинуть.
Під час перебування у Шотландії Трамп зіграв у гольф, і поле оточували армійські вантажівки, а самого президента супроводжував броньований гольф-кар. Обійшлося без пригод, але папараці зафіксували шахрайство, коли політику підкладали м'ячики на поле.