Шел по центру Манхэттена с винтовкой: мужчина расстрелял людей в небоскребе миллионеров (видео)

Стрелок, опознанный, как 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса, убил четырех людей в здании, где находятся штаб-квартиры НФЛ и крупнейших инвесторов Blackstone Asset Management, прежде, чем покончил с собой.

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Вооруженный штурмовой винтовкой М4 мужчина открыл огонь средь бела дня в самом центре Нью-Йорка на Парк-авеню и убил четырех человек, включая одного полицейского. На видео с камер наблюдения видно, как он среди белого дня вошел в вестибюль офисного здания в центре Манхэттена, держа в руках большую винтовку, пишет CNN.

Шейн Тамура зашел в офисное здание на Парк Авеню и убил четырех людей

Личность стрелка была установлена: им оказался 27-летний Шейн Тамура. Он играл в американский футбол в школе на Гавайях, работал охранником в казино в Лас-Вегасе, но был уволен. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, у него были проблемы с психическим здоровьем. И, до того, как прибыть в Нью-Йорк, Шейн путешествовал по США.

В здании, на которое он нацелился, располагаются крупнейшая инвестиционная компания Blackstone Asset Management и штаб-квартира Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Вероятно, целью бывшего футболиста была штаб-квартира НФЛ

Когда Тамура открыл огонь в вестибюле около 18:30, на его винтовке был установлен глушитель. Кроме того, оружие было оснащено оптическим прицелом и ремнем.

Офицер полиции Дидарул Ислам, который подрабатывал охранником в частной службе безопасности, был застрелен в вестибюле здания. Тиш отметила, что у него было двое детей и его жена была беременна.

Шейн застрелил женщину, укрывшуюся за колонной, и продолжил обстреливать вестибюль, по пути к лифту он застрелил охранника, укрывшегося за столом, ранил еще одного мужчину в вестибюле, оставил в живых женщину, которая вышла из лифта, затем поднялся на 33-й этаж, где располагается офис компании Rudin Management, и произвел несколько выстрелов, убив еще одного человека, после чего застрелился сам.

"Я хочу внести ясность: мы считаем, что это был стрелок-одиночка, и он больше не представляет активной угрозы для общественности", — заявила Джессика Тиш.

Сейчас полиция выясняет, не намеревался ли Шейн Тамура расстрелять работников офиса НФЛ, так как его собственная карьера футболиста в школе не сложилась.

Сотрудники Blackstone забаррикадировались, услышав стрельбу

"Похоже, он понимал, что это будет его последний бой. Он намеревался прорваться сквозь вестибюль и добраться до цели, какой бы она ни была", — заявил главный аналитик CNN по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер, бывший заместитель комиссара полиции Нью-Йорка.

В полиции уже отметили, что у Шейна Тамуры была винтовка М4. Но там не уточнили, это модификация штурмовой винтовкой, способной вести автоматический огонь очередями, или более распространенной в гражданском секторе версией, требующей от стрелка нажатия на спусковой крючок каждый раз при выстреле. Также известно, что Тамура получил лицензию на ношение оружия в штате Невада, не смотря на свои проблемы с психическим здоровьем.

Миллер добавил, что на западе в США, особенно в Неваде, приобрести такое оружие несложно.

"Все, что вам нужно сделать, — это доказать, что вы являетесь жителем штата и не являетесь осужденным преступником, не находитесь под защитным или запретительным судебным приказом и не являетесь жертвой домашнего насилия", — отметил он. Сообщается, что это 254-й случай массового расстрела в США в 2025 году.

Напомним, 28 июля произошла массовая стрельба на популярном рынке в столице Таиланда. 61-летний мужчина открыл огонь по людям в Бангкоке, а потом покончил с собой.

Как сообщал Фокус, в июне в США арестовали мужчину, который расстрелял сенаторов-демократов.