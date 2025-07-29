Йшов центром Мангеттена з гвинтівкою: чоловік розстріляв людей у хмарочосі мільйонерів (відео)

Стрілець, упізнаний як 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса, убив чотирьох людей у будівлі, де розташовані штаб-квартири НФЛ і найбільших інвесторів Blackstone Asset Management, перш ніж наклав на себе руки.

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Озброєний штурмовою гвинтівкою М4 чоловік відкрив вогонь серед білого дня в самому центрі Нью-Йорка на Парк-авеню і вбив чотирьох людей, включно з одним поліцейським. На відео з камер спостереження видно, як він серед білого дня увійшов у вестибюль офісної будівлі в центрі Мангеттена, тримаючи в руках велику гвинтівку, пише CNN.

Шейн Тамура зайшов в офісну будівлю на Парк Авеню і вбив чотирьох людей

Особу стрілка було встановлено: ним виявився 27-річний Шейн Тамура. Він грав в американський футбол у школі на Гаваях, працював охоронцем у казино в Лас-Вегасі, але був звільнений. За словами комісара поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, у нього були проблеми з психічним здоров'ям. І, до того, як прибути в Нью-Йорк, Шейн подорожував по США.

У будівлі, на яку він націлився, розташовуються найбільша інвестиційна компанія Blackstone Asset Management і штаб-квартира Національної футбольної ліги (НФЛ).

Ймовірно, метою колишнього футболіста була штаб-квартира НФЛ

Коли Тамура відкрив вогонь у вестибюлі приблизно о 18:30, на його гвинтівці було встановлено глушник. Крім того, зброя була оснащена оптичним прицілом і ременем.

Офіцера поліції Дідарула Іслама, який підробляв охоронцем у приватній службі безпеки, застрелили у вестибюлі будівлі. Тіш зазначила, що у нього було двоє дітей і його дружина була вагітна.

Шейн застрелив жінку, яка сховалася за колоною, і продовжив обстрілювати вестибюль, дорогою до ліфта він застрелив охоронця, який сховався за столом, поранив ще одного чоловіка у вестибюлі, залишив у живих жінку, яка вийшла з ліфта, потім піднявся на 33-й поверх, де розташовується офіс компанії Rudin Management, і зробив кілька пострілів, убивши ще одну людину, після чого застрелився сам.

"Я хочу внести ясність: ми вважаємо, що це був стрілець-одинак, і він більше не становить активної загрози для громадськості", — заявила Джессіка Тіш.

Наразі поліція з'ясовує, чи не мав наміру Шейн Тамура розстріляти працівників офісу НФЛ, оскільки його власна кар'єра футболіста в школі не склалася.

Співробітники Blackstone забарикадувалися, почувши стрілянину

"Схоже, він розумів, що це буде його останній бій. Він мав намір прорватися крізь вестибюль і дістатися до мети, якою б вона не була", — заявив головний аналітик CNN із питань правоохоронних органів Джон Міллер, колишній заступник комісара поліції Нью-Йорка.

У поліції вже зазначили, що у Шейна Тамури була гвинтівка М4. Але там не уточнили, чи це модифікація штурмової гвинтівки, здатної вести автоматичний вогонь чергами, чи це більш поширена в цивільному секторі версія, яка вимагає від стрільця натискання на спусковий гачок щоразу під час пострілу. Також відомо, що Тамура отримав ліцензію на носіння зброї в штаті Невада, незважаючи на свої проблеми з психічним здоров'ям.

Міллер додав, що на заході в США, особливо в Неваді, придбати таку зброю нескладно.

"Усе, що вам потрібно зробити, — це довести, що ви є жителем штату і не є засудженим злочинцем, не перебуваєте під захисним або заборонним судовим наказом і не є жертвою домашнього насильства", — зазначив він. Повідомляють, що це 254-й випадок масового розстрілу у США у 2025 році.

Нагадаємо, 28 липня сталася масова стрілянина на популярному ринку в столиці Таїланду. 61-річний чоловік відкрив вогонь по людях у Бангкоку, а потім наклав на себе руки.

Як повідомляв Фокус, у червні в США заарештували чоловіка, який розстріляв сенаторів-демократів.