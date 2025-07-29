Автора бренда монахов Шаолиня и кунг-фу подозревают в растрате денег и отношениях с женщинами

Знаменитый "монах-генеральный директор" храма Шаолинь в Китае, обвиняется в рождении внебрачного ребенка, "неправильных" отношениях с женщинами и хищениях. Поэтому коммунистическая партия Китая отправила его в отставку.

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Всемирно известный монастырь Шаолинь потрясен сексуальным скандалом, в результате которого его знаменитый настоятель Ши Юнсинь, который сделал монахов Шаолинь и искусство кунг-фу популярным брендом, был лишен сана за рождение внебрачных детей, неподобающие отношения с несколькими женщинами и коррупцию, пишет Daily Mail.

Монахи Шаолиня и кунг-фу стали всемирным брендом, благодаря Ши Юнсиню

59-летний Ши Юнсинь, также известный как "монах-генеральный директор" за коммерциализацию буддизма и создание десятков компаний за рубежом, стал настоятелем китайского храма, известного как родина кунг-фу в 1999 году. Руководил он им с 1987 года. До того, как стать монахом, Ши был известен под именем Лю Инчэн. И был членом китайского парламента.

В 2002 году Ши был впервые избран заместителем председателя Буддийской ассоциации Китая и был представителем во Всекитайском собрании народных представителей — высшем законодательном органе страны.

Ши часто публикует посты в своем аккаунте в китайской социальной сети Weibo, где он может похвастаться 882 000 подписчиками и пишет о буддийских учениях.

Ши Юнсинь на встрече с Папой Римским Фото: China Daily

Однако громкие обвинения привели к тому, что опальный монах оказался под следствием за ряд "крайне предосудительных" поступков.

Ранее бывшие монахи обвиняли его в хищении денег у компании, управляемой храмом, и содержании парка роскошных автомобилей.

С тех пор скандальный монах был лишен свидетельства о рукоположении и исключен из монастыря, как подтвердила в понедельник высшая буддийская ассоциация Китая.

В своем заявлении контролируемая государством Ассоциация буддистов Китая заявила: "Действия Ши Юнсиня носят крайне дурной характер, серьезно подрывают репутацию буддийской общины и наносят вред имиджу монахов".

Правительство Китая сохраняет за собой право назначать религиозных лидеров, а "ненадлежащее" поведение часто является основанием для отстранения от должности.

Ши критиковали за разработку товаров с символикой монахов, включая футболки и руководство по кунг-фу стоимостью 1040 фунтов стерлингов.

Ши Юнсинь, кроме того, что был монахом, был также членом партии Фото: China Daily

В 2015 году он также подвергся расследованию по подозрению в сексуальных отношениях с женщинами, отцовстве и хищении средств храма, однако после расследования был оправдан.

Настоятеля снова обвинили в получении дорогих подарков от частных компаний и местных органов власти, включая золотую мантию и внедорожник Volkswagen.

Его храм также подвергся критике в 2015 году из-за планов строительства храмового комплекса стоимостью 300 миллионов долларов, включающего отель, школу кунг-фу и поле для гольфа.

Храм, основанный в 495 году нашей эры, известен как место рождения дзен-буддизма и китайского кунг-фу.

Монахи Шаолиня стали всемирно известным брендом Фото: China Daily

Расположенный в горном хребте в китайской провинции Хэнань, он ежегодно привлекает тысячи учеников и туристов со всего мира.

Мир "Шаолинь" приобрел культурную известность и фигурировал в телевизионных драмах, включая фильм 1982 года "Храм Шаолинь".

Напомним, ранее стало известно, что австралиец, который отслужил в армии и работал стриптизером, решил стать монахом.

Также монахи-бенедиктинцы рассказали о своей жизни. Они признались, что деньги им не требуются, а дни они проводят в прогулках и размышлениях.