Автора бренду ченців Шаоліня і кунг-фу підозрюють у розтраті грошей і стосунках із жінками

Знаменитого "ченця-генерального директора" храму Шаолінь у Китаї звинувачують у народженні позашлюбної дитини, "неправильних" стосунках із жінками та розкраданнях. Тому комуністична партія Китаю відправила його у відставку.

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Всесвітньо відомий монастир Шаолінь вражений сексуальним скандалом, унаслідок якого його знаменитий настоятель Ши Юнсінь, який зробив ченців Шаолінь і мистецтво кунг-фу популярним брендом, був позбавлений сану за народження позашлюбних дітей, неналежні стосунки з кількома жінками і корупцію, пише Daily Mail.

Ченці Шаоліня і кунг-фу стали всесвітнім брендом, завдяки Ши Юнсіню

59-річний Ши Юнсінь, також відомий як "монах-генеральний директор" через комерціалізацію буддизму та створення десятків компаній за кордоном, став настоятелем китайського храму, відомого як батьківщина кунг-фу 1999 року. Керував він ним із 1987 року. До того, як стати ченцем, Ши був відомий під ім'ям Лю Інчен. І був членом китайського парламенту.

У 2002 році Ши був уперше обраний заступником голови Буддійської асоціації Китаю і був представником у Всекитайських зборах народних представників — вищому законодавчому органі країни.

Ши часто публікує пости у своєму акаунті в китайській соціальній мережі Weibo, де він може похвалитися 882 000 передплатниками і пише про буддійські вчення.

Ши Юнсінь на зустрічі з Папою Римським Фото: Wuhan

Однак гучні звинувачення призвели до того, що опальний монах опинився під слідством за низку "вкрай негожих" вчинків.

Раніше колишні ченці звинувачували його в розкраданні грошей у компанії, керованої храмом, і утриманні парку розкішних автомобілів.

Відтоді скандального ченця позбавили свідоцтва про рукоположення і виключили з монастиря, як підтвердила в понеділок вища буддійська асоціація Китаю.

У своїй заяві контрольована державою Асоціація буддистів Китаю заявила: "Дії Ши Юнсіня мають вкрай поганий характер, серйозно підривають репутацію буддійської громади і завдають шкоди іміджу ченців".

Уряд Китаю зберігає за собою право призначати релігійних лідерів, а "неналежна" поведінка часто є підставою для усунення з посади.

Ши критикували за розробку товарів із символікою ченців, включно з футболками та посібником із кунг-фу вартістю 1040 фунтів стерлінгів.

Ши Юнсінь, крім того, що був ченцем, був також членом партії Фото: Wuhan

У 2015 році він також піддався розслідуванню за підозрою в сексуальних стосунках із жінками, батьківстві та розкраданні коштів храму, проте після розслідування його виправдали.

Настоятеля знову звинуватили в отриманні дорогих подарунків від приватних компаній і місцевих органів влади, включно із золотою мантією і позашляховиком Volkswagen.

Його храм також зазнав критики 2015 року через плани будівництва храмового комплексу вартістю 300 мільйонів доларів, що включає готель, школу кунг-фу і поле для гольфу.

Храм, заснований 495 року нашої ери, відомий як місце народження дзен-буддизму і китайського кунг-фу.

Ченці Шаоліня стали всесвітньо відомим брендом Фото: Wuhan

Розташований у гірському хребті в китайській провінції Хенань, він щорічно привертає тисячі учнів і туристів з усього світу.

Світ "Шаолінь" набув культурної популярності і фігурував у телевізійних драмах, включно з фільмом 1982 року "Храм Шаолінь".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що австралієць, який відслужив в армії і працював стриптизером, вирішив стати ченцем.

Також ченці-бенедиктинці розповіли про своє життя. Вони зізналися, що гроші їм не потрібні, а дні вони проводять у прогулянках і роздумах.