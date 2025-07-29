Автора бренду ченців Шаоліня і кунг-фу підозрюють у розтраті грошей і стосунках із жінками
Знаменитого "ченця-генерального директора" храму Шаолінь у Китаї звинувачують у народженні позашлюбної дитини, "неправильних" стосунках із жінками та розкраданнях. Тому комуністична партія Китаю відправила його у відставку.
Всесвітньо відомий монастир Шаолінь вражений сексуальним скандалом, унаслідок якого його знаменитий настоятель Ши Юнсінь, який зробив ченців Шаолінь і мистецтво кунг-фу популярним брендом, був позбавлений сану за народження позашлюбних дітей, неналежні стосунки з кількома жінками і корупцію, пише Daily Mail.
59-річний Ши Юнсінь, також відомий як "монах-генеральний директор" через комерціалізацію буддизму та створення десятків компаній за кордоном, став настоятелем китайського храму, відомого як батьківщина кунг-фу 1999 року. Керував він ним із 1987 року. До того, як стати ченцем, Ши був відомий під ім'ям Лю Інчен. І був членом китайського парламенту.
У 2002 році Ши був уперше обраний заступником голови Буддійської асоціації Китаю і був представником у Всекитайських зборах народних представників — вищому законодавчому органі країни.
Ши часто публікує пости у своєму акаунті в китайській соціальній мережі Weibo, де він може похвалитися 882 000 передплатниками і пише про буддійські вчення.
Однак гучні звинувачення призвели до того, що опальний монах опинився під слідством за низку "вкрай негожих" вчинків.
Раніше колишні ченці звинувачували його в розкраданні грошей у компанії, керованої храмом, і утриманні парку розкішних автомобілів.
Відтоді скандального ченця позбавили свідоцтва про рукоположення і виключили з монастиря, як підтвердила в понеділок вища буддійська асоціація Китаю.
У своїй заяві контрольована державою Асоціація буддистів Китаю заявила: "Дії Ши Юнсіня мають вкрай поганий характер, серйозно підривають репутацію буддійської громади і завдають шкоди іміджу ченців".
Уряд Китаю зберігає за собою право призначати релігійних лідерів, а "неналежна" поведінка часто є підставою для усунення з посади.
Ши критикували за розробку товарів із символікою ченців, включно з футболками та посібником із кунг-фу вартістю 1040 фунтів стерлінгів.
У 2015 році він також піддався розслідуванню за підозрою в сексуальних стосунках із жінками, батьківстві та розкраданні коштів храму, проте після розслідування його виправдали.
Настоятеля знову звинуватили в отриманні дорогих подарунків від приватних компаній і місцевих органів влади, включно із золотою мантією і позашляховиком Volkswagen.
Його храм також зазнав критики 2015 року через плани будівництва храмового комплексу вартістю 300 мільйонів доларів, що включає готель, школу кунг-фу і поле для гольфу.
Храм, заснований 495 року нашої ери, відомий як місце народження дзен-буддизму і китайського кунг-фу.
Розташований у гірському хребті в китайській провінції Хенань, він щорічно привертає тисячі учнів і туристів з усього світу.
Світ "Шаолінь" набув культурної популярності і фігурував у телевізійних драмах, включно з фільмом 1982 року "Храм Шаолінь".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що австралієць, який відслужив в армії і працював стриптизером, вирішив стати ченцем.
Також ченці-бенедиктинці розповіли про своє життя. Вони зізналися, що гроші їм не потрібні, а дні вони проводять у прогулянках і роздумах.