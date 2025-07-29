Битва за шезлонги: на курортах Европы возникают конфликты из-за мест у бассейнов (видео)

Отели по всей Европе вводят новые правила и даже охрану, чтобы избежать конфликтов из-за шезлонгов у бассейнов. Ажиотаж вокруг лучших мест вызвал настоящие столкновения между туристами и волну вирусных видео в соцсетях.

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Этим летом, когда туристы массово отправляются на отдых за границу, некоторые отели вынуждены искать новые способы решения проблемы дефицита шезлонгов и связанных с этим конфликтов. Времена, когда можно было просто проснуться рано и застелить полотенцем шезлонг, чтобы занять хорошее место у бассейна, уже в прошлом, пишет DailyMail.

Теперь некоторые отели вынуждены привлекать охрану, чтобы сдерживать ажиотаж, возникающий после вирусных видео, где туристы буквально соревнуются за лежаки.

Так, пользователь TikTok поделился видео из отеля Spring Bitacora на Тенерифе, где охранник открывает ворота в зону бассейна — и десятки отдыхающих мгновенно бросаются занимать места с полотенцами в руках.

Один из зрителей прокомментировал ролик: "Был там два года назад — отель замечательный, но ситуация с шезлонгами — просто ужас. До сих пор там есть охранник?". Автор ответил, что сейчас в отеле дежурят двое сотрудников безопасности до 8 утра, пока не откроют зону бассейна.

Spring Bitacora — не единственный отель, который прибегает к подобным мерам, чтобы избежать утренних баталий за лежаки.

Другой пользователь также опубликовал на TikTok видео из отеля в Турции, где охранники убирают полотенца с "бесхозных" шезлонгов до 7 утра.

В подписи к видео говорится: "Этикет пользования лежаками — полотенца без хозяина до 7:00 не допускаются. Честно говоря, лежаков здесь действительно много, всегда есть свободное место. Персонал очень приветливый — поможет найти и подготовить лежак. Нет необходимости вставать в 6:30. Но некоторые туристы начинают "бронирование" уже в 5:30!"

На кадрах, снятых в 6:30 утра, видны десятки шезлонгов с расстеленными полотенцами. Автор видео добавил, что охрана их убирает, если рядом нет владельца: "Никаких полотенец без сопровождения до 7 утра".

Ранее в сети обсуждали еще один инцидент — "штурм" за лучшие места у бассейна в пятизвездочном отеле Akasha Beach Hotel & Spa на Крите. Причиной стало присутствие инфлюенсеров, которые хотели проводить на шезлонгах весь день, снимая контент.

Отель в Херсониссосе стал популярным в соцсетях благодаря своему современному и "чистому" дизайну, идеально подходящему для фото и видео. Много бассейнов, частный пляж и спа создают идеальные условия для создания привлекательного контента и привлечения подписчиков.

Напомним, издание Express предупреждает о серьезной угрозе на курорте Европы. Посетителям популярного курорта рекомендуют внимательно следить за напитками в определенных местах.

Фокус также писал, что Европу охватила волна лесных пожаров и изнуряющей жары. А опасное сочетание сильных ветров и засухи провоцирует разрушительные пожары на известных курортах: от Турции и до Италии.