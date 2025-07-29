Битва за шезлонги: на курортах Європи виникають конфлікти через місця біля басейнів (відео)

Готелі по всій Європі запроваджують нові правила та навіть охорону, щоб уникнути конфліктів через шезлонги біля басейнів. Ажіотаж навколо найкращих місць спричинив справжні сутички між туристами та хвилю вірусних відео в соцмережах.

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Цього літа, коли туристи масово вирушають на відпочинок за кордон, деякі готелі змушені шукати нові способи вирішення проблеми дефіциту шезлонгів та пов’язаних із цим конфліктів. Часи, коли можна було просто прокинутись рано та застелити рушником шезлонг, щоб зайняти хороше місце біля басейну, вже в минулому, пише DailyMail.

Тепер деякі готелі змушені залучати охорону, аби стримувати ажіотаж, що виникає після вірусних відео, де туристи буквально змагаються за лежаки.

Так, користувач TikTok поділився відео з готелю Spring Bitacora на Тенерифе, де охоронець відкриває ворота до зони басейну — і десятки відпочивальників миттєво кидаються займати місця з рушниками в руках.

Один з глядачів прокоментував ролик: "Був там два роки тому — готель чудовий, але ситуація з шезлонгами — просто жах. Чи досі там є охоронець?". Автор відповів, що зараз у готелі чергують двоє співробітників безпеки до 8 ранку, поки не відкриють зону басейну.

Spring Bitacora — не єдиний готель, який вдається до подібних заходів, аби уникнути ранкових баталій за лежаки.

Інший користувач також опублікував на TikTok відео з готелю в Туреччині, де охоронці прибирають рушники з "безгосподарних" шезлонгів до 7 ранку.

У підписі до відео йдеться: "Етикет користування лежаками — рушники без господаря до 7:00 не допускаються. Чесно кажучи, лежаків тут справді багато, завжди є вільне місце. Персонал дуже привітний — допоможе знайти та підготувати лежак. Немає потреби вставати о 6:30. Але деякі туристи починають "бронювання" вже о 5:30!"

На кадрах, знятих о 6:30 ранку, видно десятки шезлонгів із розстеленими рушниками. Автор відео додав, що охорона їх прибирає, якщо поруч немає власника: "Жодних рушників без супроводу до 7 ранку".

Раніше в мережі обговорювали ще один інцидент — "штурм" за кращі місця біля басейну в п’ятизірковому готелі Akasha Beach Hotel & Spa на Криті. Причиною стала присутність інфлюенсерів, які хотіли проводити на шезлонгах увесь день, знімаючи контент.

Готель у Херсоніссосі став популярним у соцмережах завдяки своєму сучасному й "чистому" дизайну, що ідеально підходить для фото та відео. Багато басейнів, приватний пляж та спа створюють ідеальні умови для створення привабливого контенту та залучення підписників.

Нагадаємо, видання Express попереджає про серйозну загрозу на курорті Європи. Відвідувачам популярного курорту рекомендують уважно стежити за напоями у певних місцях.

Фокус також писав, що Європу охопила хвиля лісових пожеж і виснажливої спеки. А небезпечне поєднання сильних вітрів і посухи провокує руйнівні пожежі на відомих курортах: від Туреччини і до Італії.