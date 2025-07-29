Польша и Франция спорят из-за евро: что произошло (фото)

Польша и Франция имеют разное видение того, как должно быть написано имя двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, которую планируют изобразить на обновленной 20-евровой банкноте. Этот проект станет частью обновленной серии евробанкнот, над которой сейчас активно работает Европейский центральный банк (ЕЦБ).

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Хотя новые банкноты евро появятся в обращении не раньше, чем через несколько лет, обсуждение уже вызвало международную дискуссию. Всё из-за того, как будет указано имя известного польского учёного — одной из наиболее влиятельных фигур европейской науки, пишет Euronews.

"Европейская культура" против "природы"

В январе ЕЦБ объявил две финальные темы нового дизайна — "Европейская культура" и "Реки и птицы". Победит вариант, который получит наибольшее одобрение как от экспертного жюри, так и от общественности.

Концепт с "Европейской культурой" предусматривает увековечение деятелей, которые повлияли на формирование европейской идентичности. Среди них — Мария Склодовская-Кюри, которая получила Нобелевские премии в области физики (1903) и химии (1911). Ее образ планируют разместить на купюре номиналом 20 евро — на иллюстрации она читает лекцию в комнате, полной книг и тетрадей.

Дискуссия вокруг имени на евро

В рабочей версии макета ЕЦБ предложил надпись: Marie Curie (Skłodowska). Такая формулировка в Польше вызвала волну критики. Польские эксперты и СМИ отмечают, что замена оригинального имени или уменьшение роли польского происхождения в идентичности ученой — это не только стилистический, но и символический вопрос.

Критики напоминают: такие фигуры, как Мигель де Сервантес или Людвиг ван Бетховен, во всех версиях банкнот остаются с неизменными именами. Так почему Мария должна быть "Мари"? — задает риторический вопрос Gazeta Wyborcza.

Жизненный путь Марии Склодовской-Кюри

Мария Склодовская родилась в Варшаве в 1867 году, когда город находился под контролем Российской империи. Свою научную карьеру она начала уже во Франции, где впоследствии стала Кюри после брака. В течение жизни она использовала различные варианты своего имени, в частности двойное — Склодовская-Кюри.

Окончательное решение будет в 2026 году

ЕЦБ планирует принять окончательный дизайн банкнот в 2026 году. После этого пройдет еще несколько лет, прежде чем новые купюры будут напечатаны и появятся в обращении. При этом старые банкноты не потеряют силу сразу.

Представители ЕЦБ заявили, что учитывают исторические и языковые нюансы при выборе формулировки имени. По их словам, вариант "Мария Кюри (урожденная Склодовская)" должен отразить двойной культурный контекст выдающейся ученой.

К слову, для польских граждан образ Марии Склодовской-Кюри на деньгах не новый: в 1990-х она украшала купюру номиналом 20 тысяч злотых.

20 тысяч польских злотых Фото: Википедия

Больше, чем портрет на банкноте

Спор о написании имени — часть более широкой дискуссии о присутствии женщин в науке и общественном пространстве. Хотя Европейская комиссия уже давно выступает за гендерный баланс в сфере исследований, женщины до сих пор остаются меньшинством в академической среде.

Для многих европейцев банкнота с изображением Марии Склодовской-Кюри — это не только деньги, но и символ признания женских достижений в науке и уважения к многонациональному культурному наследию Европы.

Напомним, как пояснила в комментарии Фокусу Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций UnexBank, в течение последних нескольких месяцев наблюдается укрепление курса евро относительно гривны вследствие его укрепления на международных рынках относительно доллара США.

Фокус также писал, что с начала апреля доллар теряет свои позиции по отношению к другим, а среди причин эксперты называют таможенную политику Дональда Трампа.