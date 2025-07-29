Польща та Франція сперечаються через євро: що сталося (фото)

Польща і Франція мають різне бачення того, як має бути написане ім’я дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, яку планують зобразити на оновленій 20-євровій банкноті. Цей проєкт стане частиною оновленої серії євробанкнот, над якою нині активно працює Європейський центральний банк (ЄЦБ).

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Хоча нові банкноти євро з’являться в обігу не раніше, ніж через кілька років, обговорення вже викликало міжнародну дискусію. Все через те, як буде вказано ім’я знаної польської науковиці — однієї з найбільш впливових постатей європейської науки, пише Euronews.

"Європейська культура" проти "природи"

У січні ЄЦБ оголосив дві фінальні теми нового дизайну — "Європейська культура" та "Річки й птахи". Переможе варіант, який отримає найбільше схвалення як від експертного журі, так і від громадськості.

Концепт із "Європейською культурою" передбачає увічнення діячів, які вплинули на формування європейської ідентичності. Серед них — Марія Склодовська-Кюрі, яка отримала Нобелівські премії в галузі фізики (1903) та хімії (1911). Її образ планують розмістити на купюрі номіналом 20 євро — на ілюстрації вона читає лекцію в кімнаті, повній книжок і зошитів.

Дискусія довкола імені на євро

У робочій версії макету ЄЦБ запропонував напис: Marie Curie (Skłodowska). Таке формулювання у Польщі викликало хвилю критики. Польські експерти та ЗМІ наголошують, що заміна оригінального імені або зменшення ролі польського походження в ідентичності вченої — це не лише стилістичне, а й символічне питання.

Критики нагадують: такі постаті, як Мігель де Сервантес або Людвіг ван Бетховен, у всіх версіях банкнот залишаються з незмінними іменами. Тож чому Марія має бути "Марі"? — ставить риторичне запитання Gazeta Wyborcza.

Життєвий шлях Марії Склодовської-Кюрі

Марія Склодовська народилася у Варшаві 1867 року, коли місто перебувало під контролем Російської імперії. Свою наукову кар’єру вона розпочала вже у Франції, де згодом стала Кюрі після шлюбу. Протягом життя вона використовувала різні варіанти свого імені, зокрема подвійне — Склодовська-Кюрі.

Остаточне рішення буде у 2026 році

ЄЦБ планує ухвалити остаточний дизайн банкнот у 2026 році. Після цього пройде ще кілька років, перш ніж нові купюри будуть надруковані та з’являться в обігу. При цьому старі банкноти не втратять чинності одразу.

Представники ЄЦБ заявили, що враховують історичні та мовні нюанси при виборі формулювання імені. За їх словами, варіант "Марія Кюрі (уроджена Склодовська)" має відобразити подвійний культурний контекст видатної науковиці.

До слова, для польських громадян образ Марії Склодовської-Кюрі на грошах не новий: у 1990-х вона прикрашала купюру номіналом 20 тисяч злотих.

20 тисяч польських злотих Фото: Вікіпедія

Більше, ніж портрет на банкноті

Суперечка про написання імені — частина ширшої дискусії про присутність жінок у науці та суспільному просторі. Хоча Європейська комісія вже давно виступає за гендерний баланс у сфері досліджень, жінки досі залишаються меншістю в академічному середовищі.

Для багатьох європейців банкнота із зображенням Марії Склодовської-Кюрі — це не лише гроші, а й символ визнання жіночих досягнень у науці та поваги до багатонаціональної культурної спадщини Європи.

Нагадаємо, як пояснила у коментарі Фокусу Ганна Золотько, членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій UnexBank, протягом останніх кількох місяців спостерігається укріплення курсу євро щодо гривні внаслідок його укріплення на міжнародних ринках щодо долару США.

Фокус також писав, що з початку квітня долар втрачає свої позиції відносно інших, а серед причин експерти називають митну політику Дональда Трампа.