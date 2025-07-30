Угроза цунами на Гавайях: известная ведущая перегородила людям дорогу (видео)

На Гавайях разгорелся грандиозный скандал из-за известной телеведущей и миллиардерши Опры Уинфри, которая закрыла свое частное шоссе, ведущее в горы, отрезав тысячам людей возможность спастись от цунами. Гигантские волны угрожают Гавайям и другим островам после землетрясения на Камчатке.

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Миллиардерша Опра Уинфри перекрыла дорогу, которая ведет к ее роскошному ранчо на острове Мауи, отрезав путь в горы тысячам людей, которые спасаются от цунами на Гавайях. Об этом сообщили местные жители и журналисты, опубликовав видео того, как полиция и частная охрана перекрыла шоссе.

Опра Уинфри закрыла дорогу для простых людей

На Гавайях с утра звучат сирены, предупреждая о цунами, единственный способ спастись от которого – это подняться повыше: в горы, или на высокие здания. Но известная телеведущая не открыла дорогу в горы для других жителей Мауи кроме себя.

"Опра Уинфри не открыла свою частную дорогу из Вайлеа в Кулу (Гавайи), что позволило бы жителям побережья быстро добраться до возвышенных мест. Дороги на Мауи забиты, так как люди пытаются спастись от надвигающегося цунами", — сообщил местный журналист Ник Сортор.

На опубликованном видео видно, что дороги на Гавайях забиты машинами, которые стоят в пробках. Люди пытаются спастись от цунами на Гавайях, которое спровоцировало землетрясение на Камчатке.

"Я застряла с детьми в пикапе. Если бы дорога Опры была открыта, у меня был бы способ выбраться. Вместо этого мы будем просто надеяться и молиться, что расчеты времени первой волны верны, и у нас еще есть время добраться до возвышенных мест", — рассказала одна из местных жительниц.

Когда пост про цунами на Гавайях стал вирусным и разошелся по соцсетям, дорогу Опры Уинфри открыли, но, как позже сообщили водители – закрыли вновь. Сама телеведущая никак не комментировала ситуацию, как и не объяснила почему другие жители острова не могут спастись от цунами на Гавайях по ее дороге.

На Гавайи надвигается цунами

Напомним, Опра Уинфри купила более 400 гектаров земли на острове Мауи, где построила для себя и своих богатых друзей роскошное ранчо.

Цунами на Гавайях спровоцировало землетрясение на Камчатке

Угроза цунами сохраняется во всем тихоокеанском регионе после землетрясения на Камчатке магнитудой 8,8 баллов. Гигантские волны угрожают Курильским островам, где первая волна цунами уже затопила целый порт и рыбзавод в бухте, а также Японии, Гавайям, Китаю, Перу и даже Чили.

Из-за опасности цунами на Гавайях включили сирены и предупреждают о волнах, которые достигнут островного штата США в ближайшее время.

Напомним, Фокус писал про землетрясение на Камчатке и про то, почему в самом сейсмоопасном регионе России нет системы раннего оповещения.

Землетрясение на Камчатке уже привело к гибели китов и кашалотов у берегов Японии.