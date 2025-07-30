Загроза цунамі на Гаваях: відома ведуча перегородила людям дорогу (відео)

На Гаваях розгорівся грандіозний скандал через відому телеведучу і мільярдерку Опри Вінфрі, яка закрила своє приватне шосе, що веде в гори, відрізавши тисячам людей можливість врятуватися від цунамі. Гігантські хвилі загрожують Гаваям та іншим островам після землетрусу на Камчатці.

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Мільярдерка Опра Вінфрі перекрила дорогу, яка веде до її розкішного ранчо на острові Мауї, відрізавши шлях у гори тисячам людей, які рятуються від цунамі на Гаваях. Про це повідомили місцеві жителі та журналісти, опублікувавши відео того, як поліція і приватна охорона перекрила шосе.

Опра Вінфрі закрила дорогу для простих людей

На Гаваях зранку лунають сирени, попереджаючи про цунамі, єдиний спосіб врятуватися від якого — це піднятися вище: в гори, або на високі будівлі. Але відома телеведуча не відкрила дорогу в гори для інших мешканців Мауї крім себе.

"Опра Вінфрі не відкрила свою приватну дорогу з Вайлеа в Кулу (Гаваї), що дало б змогу жителям узбережжя швидко дістатися до піднесених місць. Дороги на Мауї забиті, оскільки люди намагаються врятуватися від цунамі, що насувається", — повідомив місцевий журналіст Нік Сортор.

На опублікованому відео видно, що дороги на Гаваях забиті машинами, які стоять у заторах. Люди намагаються врятуватися від цунамі на Гаваях, яке спровокував землетрус на Камчатці.

"Я застрягла з дітьми в пікапі. Якби дорога Опри була відкрита, у мене був би спосіб вибратися. Натомість ми будемо просто сподіватися і молитися, що розрахунки часу першої хвилі вірні, і в нас ще є час дістатися піднесених місць", — розповіла одна з місцевих мешканок.

Коли пост про цунамі на Гаваях став вірусним і розійшовся соцмережами, дорогу Опри Вінфрі відкрили, але, як пізніше повідомили водії — закрили знову. Сама телеведуча ніяк не коментувала ситуацію, як і не пояснила, чому інші жителі острова не можуть врятуватися від цунамі на Гаваях її дорогою.

На Гаваї насувається цунамі

Нагадаємо, Опра Вінфрі купила понад 400 гектарів землі на острові Мауї, де побудувала для себе і своїх багатих друзів розкішне ранчо.

Цунамі на Гаваях спровокував землетрус на Камчатці

Загроза цунамі зберігається в усьому тихоокеанському регіоні після землетрусу на Камчатці магнітудою 8,8 балів. Гігантські хвилі загрожують Курильським островам, де перша хвиля цунамі вже затопила цілий порт і рибзавод у бухті, а також Японії, Гаваям, Китаю, Перу і навіть Чилі.

Через небезпеку цунамі на Гаваях увімкнули сирени і попереджають про хвилі, які досягнуть острівного штату США найближчим часом.

Нагадаємо, Фокус писав про землетрус на Камчатці і про те, чому в найбільш сейсмонебезпечному регіоні Росії немає системи раннього оповіщення.

Землетрус на Камчатці вже призвів до загибелі китів і кашалотів біля берегів Японії.