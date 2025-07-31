В США обнаружили радиоактивное осиное гнездо в месте, где производили плутоний

Радиоактивное гнездо нашли рабочие на предприятии в Южной Каролине. Самих ос там не было. Но официальные лица утверждают, что опасности для людей это не представляет.

Related video

По данным Министерства энергетики США, сотрудники, которые регулярно проверяют уровень радиации на объекте Саванна-Ривер около Эйкена, обнаружили осиное гнездо на столбе возле резервуаров, где хранятся жидкие ядерные отходы, пишет CNN.

По словам чиновников, уровень радиации в гнезде в 10 раз превышал допустимый федеральными нормами.

Рабочие обработали гнездо инсектицидом, удалили его и утилизировали как радиоактивные отходы. Осы не были обнаружены.

В отчете говорится, что утечки из резервуаров с отходами нет, а гнездо, скорее всего, было радиоактивным из-за так называемого "унаследованного радиоактивного загрязнения на месте" из-за остаточной радиоактивности, сохранившейся с тех пор, как объект полностью функционировал.

Наблюдательная группа Savannah River Site Watch заявила, что отчет в лучшем случае неполный, поскольку в нем не указано, откуда взялось загрязнение, как осы могли с ним столкнуться и существует ли вероятность того, что там может быть еще одно радиоактивное гнездо, если где-то произойдет утечка.

Завод Саванна-Ривер, где производили плутоний Фото: Соцсети

Знание типа осиного гнезда также может иметь решающее значение, поскольку некоторые осы строят гнезда из грязи, а другие используют древесину, что может помочь определить источник заражения, написал в текстовом сообщении исполнительный директор группы Том Клементс.

"Я в ярости от того, что нам не сообщили, откуда взялись радиоактивные отходы и есть ли какая-то утечка из емкостей с отходами, о которой общественность должна знать", — сказал Клементс.

Власти также утверждают, что если бы в гнезде были осы, то уровень радиации в них был бы значительно ниже, чем в их гнездах.

Ядерный объект Саванна-Ривер: что известно

Этот объект был открыт в начале 1950-х годов для производства плутониевых сердечников, необходимых для изготовления ядерных бомб в начале Холодной войны с Советским Союзом. Сейчас объект переориентировался на производство топлива для атомных электростанций и очистку окружающей среды.

Рабочие объекта Саванна-Ривер у бочек с радиоактивными отходами Фото: Соцсети

На объекте было произведено более 625 миллионов литров жидких ядерных отходов, которые путем испарения сократились примерно до 129 миллионов литров.

43 подземных резервуара все еще эксплуатируются, а восемь уже закрыты.

Напомним, ранее Фокус писал, что 20 тысяч гектар вокруг Чернобыля пригодны для сельского хозяйства. Но при этом одна культура остается под запретом.

Также стало известно о радиоактивном могильнике в Арктике. На дне Северного Ледовитого океана гниют атомные советские субмарины.