У США виявили радіоактивне осине гніздо в місці, де виробляли плутоній

Радіоактивне гніздо знайшли робітники на підприємстві в Південній Кароліні. Самих ос там не було. Але офіційні особи стверджують, що небезпеки для людей це не становить.

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За даними Міністерства енергетики США, співробітники, які регулярно перевіряють рівень радіації на об'єкті Саванна-Рівер біля Ейкена, виявили осине гніздо на стовпі біля резервуарів, де зберігаються рідкі ядерні відходи, пише CNN.

За словами чиновників, рівень радіації в гнізді в 10 разів перевищував допустимий федеральними нормами.

Робітники обробили гніздо інсектицидом, видалили його й утилізували як радіоактивні відходи. Оси не були виявлені.

У звіті йдеться про те, що витоку з резервуарів із відходами немає, а гніздо, найімовірніше, було радіоактивним через так зване "успадковане радіоактивне забруднення на місці" через залишкову радіоактивність, що збереглася відтоді, як об'єкт повністю функціонував.

Спостережна група Savannah River Site Watch заявила, що звіт у кращому разі неповний, оскільки в ньому не вказано, звідки взялося забруднення, як оси могли з ним зіткнутися і чи існує ймовірність того, що там може бути ще одне радіоактивне гніздо, якщо десь станеться витік.

Завод Саванна-Рівер, де виробляли плутоній Фото: Соцсети

Знання типу осиного гнізда також може мати вирішальне значення, оскільки деякі оси будують гнізда з бруду, а інші використовують деревину, що може допомогти визначити джерело зараження, написав у текстовому повідомленні виконавчий директор групи Том Клементс.

"Я розлючений тим, що нам не повідомили, звідки взялися радіоактивні відходи і чи є якийсь витік із ємностей із відходами, про який громадськість має знати", — сказав Клементс.

Влада також стверджує, що якби в гнізді були оси, то рівень радіації в них був би значно нижчим, ніж у їхніх гніздах.

Ядерний об'єкт Саванна-Рівер: що відомо

Цей об'єкт був відкритий на початку 1950-х років для виробництва плутонієвих сердечників, необхідних для виготовлення ядерних бомб на початку Холодної війни з Радянським Союзом. Наразі об'єкт переорієнтувався на виробництво палива для атомних електростанцій та очищення довкілля.

Робітники об'єкта Саванна-Рівер біля бочок із радіоактивними відходами Фото: Соцсети

На об'єкті було вироблено понад 625 мільйонів літрів рідких ядерних відходів, які шляхом випаровування скоротилися приблизно до 129 мільйонів літрів.

43 підземні резервуари все ще експлуатуються, а вісім уже закриті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 20 тисяч гектар навколо Чорнобиля придатні для сільського господарства. Але при цьому одна культура залишається під забороною.

Також стало відомо про радіоактивний могильник в Арктиці. На дні Північного Льодовитого океану гниють атомні радянські субмарини.