Косвенно, причиной самоубийств миллионеров стал продолжающийся экономический кризис в Китае, который обусловлен падением рождаемости и оттоком инвестиций. Годовой рост ВВП Китая с 1980-х по 2010-е годы составлял в среднем 9% в год, что позволило сотням миллионов людей выбраться из нищеты. Однако в последние годы рост значительно замедлился.

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Пять топ-менеджеров и миллионеров покончили с собой. В соцсетях и местных СМИ сообщалось, что они "выпали" из окон или упали с крыш. Предполагается, что причиной стал продолжающийся экономический кризис в Китае, который Коммунистическая партия тщетно пытается предотвратить. Фокус выяснил подробности.

Сообщается, что с весны 2025 года с собой покончили не менее пяти миллионеров: Би Гуанцзюнь (Bi Guangjun), Лю Вэньчао (Liu Wenchao), Цзэн Юйчжоу (Zeng Yuzhou), Ван Линпен (Wang Linpeng) и Сан Ин (Sun Yin). Информацию о их гибели найти сложно, так как официальные китайские СМИ могли не сообщать подобные новости, а китайские соцсети, где обсуждаются такие новости, популярны только в Китае.

Кто из китайских миллионеров покончил с собой и почему

Так, Лю Вэньчао из Чжэцзяна был директором Xizi Forvorda Technology Co., Ltd, компании, которая производит оборудование для лифтов, четвертой по величине в Китае. Он спрыгнул с крыши парковки, когда потерял 1 миллиард юаней.

Замедление роста рынка недвижимости и непредсказуемая мировая экономическая ситуация оказали серьезное давление на лифтовую отрасль. Несмотря на потенциал в сфере реконструкции старых зданий и модернизации лифтов, общий рост рынка замедлился. Сообщалось, что Лю сто дней проводил в командировках, а сто – на фабриках и почти не видел свою семью.

По словам одного из инсайдеров, Лю часто стоял в мастерской, "тупо глядя на баннер с надписью "Станьте национальным брендом лифтов № 1 в Китае" — слоган, который он написал лично".

Незадолго до Лю в 56 лет с собой покончил еще один предприниматель из Чжэцзяна - Би Гуанцзюнь, которого называли "текстильным королем", и чья компания Shaoxing Golden Idea Textile Technology поставляла продукцию для ZARA и Armani.

Полиция у тела Би Гуанцзюня

Ван Линьпэн — некогда самый богатый человек Хубэя и создатель крупнейшей в Китае империи товаров для дома JuRan ZhiJia покончил с собой в 57 лет всего через четыре дня после трехмесячного заключения под стражу, проведенного антикоррупционными органами. Это произошло 27 июля. Он выпрыгнул с 28 этажа. Потерял полмиллиарда юаней и заложил свой пентхаус, чтобы заплатить рабочим. В последнем послании написал: "ткань — как жизнь; один неправильный стежок все портит".

Ван Линьпэн, как и остальные миллионеры в списке, спрыгнул с крыши Фото: Скриншот

Цзэн Юйчжоу, основатель Liangjiaju (гиганта по ремонту жилья). Покончил с собой 17 июля, спрыгнув с крыши. Столкнулся с крахом фирмы с задолженностью в 1 млрд юаней и незадолго до смерти вел прямую трансляцию в соцсетях.

Шен Канмин, член совета директоров строительной фирмы Zhejiang Construction Investment Group (SOE) спрыгнул с крыши 3 июля. Причина смерти официально не называлась, неофициально – внутреннее расследование.

"Это не отдельные трагедии — это замаскированные кредитные события. Каждое самоубийство служит публичным моментом переоценки активов по рыночной стоимости, обнажающим структурные трещины в модели роста Китая", — объясняет шанхайский экономист, специализирующийся на рисках частного предпринимательства. Также отмечается, что так как в Китае многое сосредоточено на персоне руководителя, то смерть такого человека обычно провоцирует крах не только его фирмы, но фирм поменьше, которые были с ним связаны. А основной причиной, конечно, является экономический кризис в Китае, которые куда серьезней, чем хочет представит Си Цзинпинь и Коммунистическая партия.

Экономический кризис в Китае: что известно

Население Китая стареет и сокращается. В 2023 году число смертей впервые превысило число рождений, а более 300 миллионов китайцев старше 60 лет приближаются к пенсионному возрасту. Сокращение численности рабочей силы и рост коэффициента демографической нагрузки ставят под угрозу производительность труда и финансовую устойчивость.

Рынок недвижимости находится в свободном падении. А недвижимость — стержень китайской экономики, на нее приходится примерно 25–30% ВВП. Китайцы сократили расходы, так что рост ВВП, который с 1980-х по 2010-е годы составлял в среднем 9% в год, замедлился. По мере углубления кризиса иностранные инвесторы отступали. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) стали отрицательными с середины 2023 года, что подорвало важнейший источник роста и трансфера технологий. К тому же прибавились политические проблемы: в Белый дом в США вернулся Дональд Трамп, который угрожает Китаю, который считает главным соперником США, непомерными пошлинами. А Си Цзиньпин, в свою очередь, постоянно напоминает о грядущей войне с Тайванем и поддержке России, что также не способствует притоку инвестиций.

Напомним, кроме Китая рост смертей топ-менеджеров и высокопоставленных государственных чиновников наблюдается в России. В начале июля из окна выпал вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

А через несколько дней покончил жизнь самоубийством министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он якобы застрелился после того, как его уволил президент РФ Владимир Путин.