Побічно, причиною самогубств мільйонерів стала триваюча економічна криза в Китаї, зумовлена падінням народжуваності та відтоком інвестицій. Річне зростання ВВП Китаю з 1980-х до 2010-х років становило в середньому 9% на рік, що дало змогу сотням мільйонів людей вибратися зі злиднів. Однак останніми роками зростання значно сповільнилося.

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П'ять топ-менеджерів і мільйонерів наклали на себе руки. У соцмережах і місцевих ЗМІ повідомлялося, що вони "випали" з вікон або впали з дахів. Припускають, що причиною стала тривала економічна криза в Китаї, якій Комуністична партія марно намагається запобігти. Фокус з'ясував подробиці.

Повідомляється, що з весни 2025 року наклали на себе руки щонайменше п'ять мільйонерів: Бі Гуанцзюнь (Bi Guangjun), Лю Веньчао (Liu Wenchao), Цзен Юйчжоу (Zeng Yuzhou), Ван Лінпен (Wang Linpeng) і Сан Ін (Sun Yin). Інформацію про їхню загибель знайти складно, оскільки офіційні китайські ЗМІ могли не повідомляти такі новини, а китайські соцмережі, де обговорюють такі новини, популярні тільки в Китаї.

Хто з китайських мільйонерів наклав на себе руки і чому

Так, Лю Веньчао з Чжецзяна був директором Xizi Forvorda Technology Co., Ltd, компанії, яка виробляє обладнання для ліфтів, четвертої за величиною в Китаї. Він зістрибнув із даху парковки, коли втратив 1 мільярд юанів.

Уповільнення зростання ринку нерухомості та непередбачувана світова економічна ситуація чинили серйозний тиск на ліфтову галузь. Незважаючи на потенціал у сфері реконструкції старих будівель і модернізації ліфтів, загальне зростання ринку сповільнилося. Повідомлялося, що Лю сто днів проводив у відрядженнях, а сто — на фабриках і майже не бачив свою сім'ю.

За словами одного з інсайдерів, Лю часто стояв у майстерні, "тупо дивлячись на банер із написом "Станьте національним брендом ліфтів № 1 у Китаї" — слоган, який він написав особисто".

Незадовго до Лю у 56 років наклав на себе руки ще один підприємець із Чжецзяна — Бі Гуанцзюнь, якого називали "текстильним королем", і чия компанія Shaoxing Golden Idea Textile Technology постачала продукцію для ZARA і Armani.

Поліція біля тіла Бі Гуанцзюня

Ван Ліньпен — колись найбагатша людина Хубея і творець найбільшої в Китаї імперії товарів для дому JuRan ZhiJia — наклав на себе руки в 57 років лише за чотири дні після тримісячного ув'язнення під варту, проведеного антикорупційними органами. Це сталося 27 липня. Він вистрибнув із 28 поверху. Втратив півмільярда юанів і заклав свій пентхаус, щоб заплатити робітникам. В останньому посланні написав: "тканина — як життя; один неправильний стібок усе псує".

Ван Ліньпен, як і решта мільйонерів у списку, зістрибнув з даху Фото: Скриншот

Цзен Юйчжоу, засновник Liangjiaju (гіганта з ремонту житла). Наклав на себе руки 17 липня, зістрибнувши з даху. Зіткнувся з крахом фірми із заборгованістю в 1 млрд юанів і незадовго до смерті вів пряму трансляцію в соцмережах.

Шен Канмін, член ради директорів будівельної фірми Zhejiang Construction Investment Group (SOE) зістрибнув з даху 3 липня. Причину смерті офіційно не називали, неофіційно — внутрішнє розслідування.

"Це не окремі трагедії — це замасковані кредитні події. Кожне самогубство слугує публічним моментом переоцінки активів за ринковою вартістю, що оголює структурні тріщини в моделі зростання Китаю", — пояснює шанхайський економіст, який спеціалізується на ризиках приватного підприємництва. Також наголошується, що оскільки в Китаї багато що зосереджено на персоні керівника, то смерть такої людини зазвичай провокує крах не тільки її фірми, а й менших фірм, що були з нею пов'язані. А основною причиною, звісно, є економічна криза в Китаї, яка є значно серйознішою, ніж хоче уявити Сі Цзіньпінь та Комуністична партія.

Економічна криза в Китаї: що відомо

Населення Китаю старіє і скорочується. У 2023 році кількість смертей вперше перевищила кількість народжень, а понад 300 мільйонів китайців, старших за 60 років, наближаються до пенсійного віку. Скорочення чисельності робочої сили і зростання коефіцієнта демографічного навантаження ставлять під загрозу продуктивність праці та фінансову стійкість.

Ринок нерухомості перебуває у вільному падінні. А нерухомість — стрижень китайської економіки, на неї припадає приблизно 25-30% ВВП. Китайці скоротили витрати, тож зростання ВВП, яке з 1980-х до 2010-х років становило в середньому 9% на рік, сповільнилося. У міру поглиблення кризи іноземні інвестори відступали. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) стали від'ємними з середини 2023 року, що підірвало найважливіше джерело зростання і трансферу технологій. До того ж додалися політичні проблеми: до Білого дому в США повернувся Дональд Трамп, який погрожує Китаю, який вважає головним суперником США, непомірними митами. А Сі Цзіньпін, зі свого боку, постійно нагадує про прийдешню війну з Тайванем і підтримку Росії, що також не сприяє притоку інвестицій.

Нагадаємо, крім Китаю зростання смертей топ-менеджерів і високопоставлених державних чиновників спостерігається в Росії. На початку липня з вікна випав віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов.

А через кілька днів покінчив життя самогубством міністр транспорту РФ Роман Старовойт. Він нібито застрелився після того, як його звільнив президент РФ Володимир Путін.