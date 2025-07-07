Нарада з того світу: у справі суїциду російського ексміністра знайшлися перші нестиковки

Навколо смерті міністра транспорту РФ Романа Старовойта, звільненого сьогодні вранці і знайденого за кілька годин із простреленою скронею за 15 хвилин їзди від його будинку в Одинцово, з'явилися перші спірні факти.

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Телеграм-канал Mash повідомив, що вранці 7 липня Старовойт був присутній на роботі в будівлі Мінтрансу РФ на Старій Басманній у Москві, де встиг провести нараду приблизно в той же час, коли оголосиили про його відставку.

Чиновник попрощався з колегами і поїхав додому.

Фото: Скриншот

Його тіло виявили біля парку Малевича близько 15:00 за місцевим часом у заростях, недалеко від парковки.

Натомість Forbes пише з посиланням на свої джерела, що Старовойт помер з 5 на 6 липня, тобто минулих вихідних.

Фото: Скриншот

Аналогічну версію озвучив телеграм-канал Baza. За його інформацією, Роман Старовойт міг скоїти суїцид у ніч із 5 на 6 липня.

"За словами джерел, попередньо, за кілька годин до цього він з'їздив на змагання до своєї доньки, щоб обійняти її. Там він пробув менше години, після чого вирушив до себе додому, взяв свій нагородний пістолет і поїхав до парку Малевича. Уже там він і вчинив суїцид у своїй "Теслі"", — ідеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Наразі єдиної версії щодо часу смерті чиновника немає, слідство у справі триває.

Тим часом стало відомо, що перед смертю Старовойт нібито написав своїм охоронцям, куди їм потрібно приїхати його забрати. Ті прибули за вказаною адресою на міністерському "Аурусі" з мигалками, але свого боса знайшли вже мертвим. Вони одразу ж викликали спецслужби.

Поруч із його тілом лежав нагородний пістолет Макарова, який він отримав у 2023 році.

Причина самогубства наразі невідома. За інформацією ЗМІ, екс-міністра планували затримати і доставити на допит в одне з управлінь СКР у кримінальній справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Щодо чиновника проводили перевірку стосовно його причетності до розкрадань під час будівництва фортифікаційних споруд у Курській області

Раніше на нього дав свідчення колишній (а тепер і нинішній) губернатор Курської області Олексій Смирнов, якого нещодавно затримали за розкрадання мільярда рублів під час зведення фортифікаційних споруд у регіоні.

Екс-міністру могло загрожувати до 20 років колонії у кримінальній справі за ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство) і ч. 4 ст. 160 (розтрата).

Нагадаємо, Фокус писав, що в Києві затримали топ-менеджера великого банку, який донатив на армію РФ.

Ми також розповідали, що віцепрезидента "Транснефти" Андрія Бадалова знайшли мертвим. За версією слідства він випав із вікна.