Совещание с того света: в деле суицида российского экс-министра нашлись первые нестыковки

Вокруг смерти министра транспорта РФ Романа Старовойта, уволенного сегодня утром и найденного через несколько часов с простреленным виском в 15 минутах езды от его дома в Одинцово, появились первые спорные факты.

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Телеграмм-канал Mash сообщил, что утром 7 июля Старовойт присутствовал на работе в здании Минтранса на Старой Басманной в Москве, где успел провести совещание примерно в то же время, когда объявили о его отставке.

Чиновник попрощался с коллегами и уехал домой.

Фото: Скриншот

Его тело обнаружили у парка Малевича около 15:00 по местному времени в зарослях, недалеко от парковки.

В свою очередь Forbes пишет со ссылкой на свои источники, что Старовойт умер с 5 на 6 июля, то есть на прошлых выходных.

Фото: Скриншот

Аналогичную версию озвучил телеграмм-канал Baza. По его информации, Роман Старовойт мог совершить суицид в ночь с 5 на 6 июля.

"По словам источников, предварительно, за несколько часов до этого он съездил на соревнования к своей дочери, чтобы обнять ее. Там он пробыл менее часа, после чего отправился к себе домой, взял свой наградной пистолет и поехал к парку Малевича. Уже там он и совершил суицид в своей "Тесле"", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

На данный момент единой версии касательно времени смерти чиновника нет, следствие по делу продолжается.

Тем временем стало известно, что перед смертью Старовойт якобы написал своим охранникам, куда им нужно приехать его забрать. Те прибыли по указанному адресу на министерском "Аурусе" с мигалками, но своего босса нашли уже мертвым. Они сразу же вызвали спецслужбы.

Рядом с его телом лежал наградной пистолет Макарова, который он получил в 2023 году.

Причина самоубийства на данный момент неизвестна. По информации СМИ, экс-министра планировали задержать и доставить на допрос в одно из управлений СКР по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

В отношении чиновника велась проверка на предмет его причастности к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области

Ранее на него дал показания бывший (а теперь и нынешний) губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения миллиарда рублей при возведении фортификационных сооружений в регионе.

Экс-министру могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).

Напомним, Фокус писал, что в Киеве задержали топ-менеджера крупного банка, который донатил на армию РФ.

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