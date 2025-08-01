Выгонит свою жену: Дональд Трамп потратит 200 млн долларов на бальный зал в Белом доме

Последняя крупная реконструкция Белого дома в Вашингтоне проводилась с 1948 по 1952 год при президенте Гарри Трумэне. Но Трамп собирается построить огромный зал о котором, как он утверждает, "мечтали" все президенты США.

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Строительство бального зала Трампа в Белом доме стоимостью 200 миллионов долларов начнется в сентябре. Зал площадью 8000 кв. м. будет расположен в Восточном крыле, где традиционно находятся офисы первой леди. Так что 47-й президент США фактически выгонит из Белого дома Меланию Трамп, пишет CNN.

Новый бальный зал в Белом доме будет огромным

Президент Дональд Трамп уже полтора десятилетия мечтает о новом бальном зале на территории Белого дома. И его мечта вот-вот станет реальностью. Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Трампа объявила, что новый бальный зал, который полностью изменит облик исторической резиденции президентов США, "расширит возможности для развлечений и отдыха".

Залы, которые уже есть в Белом доме, Трамп считает слишком маленькими Фото: Flotus

Представленные Белым домом визуализации изображают обширное пространство с золотыми и хрустальными люстрами, позолоченными коринфскими колоннами, кессонным потолком с золотой инкрустацией, золотыми торшерами и мраморным полом. Три стены с арочными окнами выходят на южную часть Белого дома, включая массивный новый флагшток, который стал еще одним дополнением Трампа к историческому комплексу.

"Я всегда говорил, что собираюсь что-то сделать с бальным залом, потому что он им нужен. Это будет великолепный проект, который оставит после себя наследие, и я думаю, он будет особенным", — заявил Трамп журналистам вечером 31 июля.

Пресс-секретарь Каролин Ливитт сообщила, что новый "государственный бальный зал" займет пространство, в котором сейчас располагается восточное крыло резиденции президента, где традиционно располагались офисы первых леди. Сотрудники, работающие там, будут "временно переселены".

"Ни один президент не знал, как построить бальный зал. Я мог бы взять этот, поставить прямо там, и это было бы прекрасно", — сказал Трамп на прошлой неделе, встречаясь с председателем Европейской комиссии на его гольф-курорте Тернберри в Шотландии.

Новый бальный зал, в котором, как заявили в Белом доме, будет сохранено "тематическое и архитектурное наследие" неоклассического особняка, будет иметь вместимость 650 человек, что в три раза превышает площадь Восточной комнаты, которая в настоящее время является крупнейшим помещением для проведения мероприятий в Белом доме.

Ливитт заверила, что финансировать строительство бального зала будет сам Трамп и частные спонсоры.

"В течение 150 лет президенты, администрации и сотрудники Белого дома мечтали о большой площадке для мероприятий в комплексе Белого дома, способной вместить значительно больше гостей, чем разрешено сейчас. Президент Трамп выразил свою приверженность решению этой проблемы от имени будущих администраций и американского народа", — сообщила Кэролайн.

Идея о новом бальном зале Белого дома зародилась в голове Трампа еще в 2010 году, когда он позвонил в Белый дом Барака Обамы и предложил построить такой зал. Его предложение было отклонено. Тогда стройка должна была стоить 100 миллионов долларов.

Как часто перестраивали Белый дом в Вашингтоне

Белый дом построили по приказу Джорджа Вашингтона, когда в 1790 году Конгресс США принял закон о создании новой столицы на территории округа Колумбия. Дизайн здания был поручен ирландскому архитектору Джеймсу Хобану, чей проект в неоклассическом стиле, вдохновленный европейскими особняками, победил в конкурсе 1792 года. Строили Белый дом восемь лет.

Белый дом не перестраивали с 1952 года

Первым президентом, поселившимся в Белом доме, стал Джон Адамс в ноябре 1800 года, хотя здание еще не было полностью завершено. Его жена, Абигайл Адамс, отмечала сырость и незавершенность интерьеров. Во время войны 1812 года британские войска сожгли Белый дом 24 августа 1814 года, оставив только внешние стены. Джеймс Хобан руководил восстановлением, которое завершилось в 1817 году, когда президент Джеймс Монро переехал в обновленную резиденцию.

Дональд Трамп полностью изменит облик Белого дома Фото: Getty

В 1902 году при Теодоре Рузвельте было построено Западное крыло для размещения офисов, а в 1942 году добавлено Восточное крыло. Самая масштабная реконструкция произошла с 1948 по 1952 год при Гарри Трумэне, когда из-за аварийного состояния здания его внутренние конструкции были полностью заменены, а внешние стены укреплены сталью. После Белый дом только ремонтировали, а первые леди обновляли интерьеры. Но в 2010 году, по слухам, был построен обширный бункер и новый командный центр под. Северной лужайкой Белого дома.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как изменился Овальный кабинет при Дональде Трампе. Там стало больше золота.

Также Трамп украсил Белый дом своей статуей с довольно странным сюжетом.