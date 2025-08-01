Вижене свою дружину: Дональд Трамп витратить 200 млн доларів на бальний зал у Білому домі

Остання велика реконструкція Білого дому у Вашингтоні проводилася з 1948 по 1952 рік за президента Гаррі Трумена. Але Трамп збирається побудувати величезний зал, про який, як він стверджує, "мріяли" всі президенти США.

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Будівництво бального залу Трампа в Білому домі вартістю 200 мільйонів доларів розпочнеться у вересні. Зал площею 8000 кв. м. буде розташований у Східному крилі, де традиційно розташовані офіси першої леді. Тож 47-й президент США фактично вижене з Білого дому Меланію Трамп, пише CNN.

Новий бальний зал у Білому домі буде величезним

Президент Дональд Трамп уже півтора десятиліття мріє про новий бальний зал на території Білого дому. І його мрія ось-ось стане реальністю. Керолайн Лівітт, прессекретарка Трампа, оголосила, що новий бальний зал, який повністю змінить вигляд історичної резиденції президентів США, "розширить можливості для розваг і відпочинку".

Зали, які вже є в Білому домі, Трамп вважає занадто маленькими Фото: Flotus

Представлені Білим домом візуалізації зображують великий простір із золотими і кришталевими люстрами, позолоченими коринфськими колонами, кесонною стелею із золотою інкрустацією, золотими торшерами і мармуровою підлогою. Три стіни з арочними вікнами виходять на південну частину Білого дому, включно з масивним новим флагштоком, який став ще одним доповненням Трампа до історичного комплексу.

"Я завжди говорив, що збираюся щось зробити з бальною залою, тому що вона їм потрібна. Це буде чудовий проєкт, який залишить після себе спадщину, і я думаю, він буде особливим", — заявив Трамп журналістам увечері 31 липня.

Прессекретарка Каролін Лівітт повідомила, що нова "державна бальна зала" займе простір, у якому зараз розташовується східне крило резиденції президента, де традиційно розташовувалися офіси перших леді. Співробітники, які працюють там, будуть "тимчасово переселені".

"Жоден президент не знав, як побудувати бальний зал. Я міг би взяти цей, поставити прямо там, і це було б чудово", — сказав Трамп минулого тижня, зустрічаючись із головою Європейської комісії на його гольф-курорті Тернберрі в Шотландії.

Нова бальна зала, в якій, як заявили в Білому домі, буде збережено "тематичну та архітектурну спадщину" неокласичного маєтку, матиме місткість 650 осіб, що втричі перевищує площу Східної кімнати, яка наразі є найбільшим приміщенням для проведення заходів у Білому домі.

Лівітт запевнила, що фінансувати будівництво бального залу буде сам Трамп і приватні спонсори.

"Протягом 150 років президенти, адміністрації та співробітники Білого дому мріяли про великий майданчик для заходів у комплексі Білого дому, здатний вмістити значно більше гостей, ніж дозволено зараз. Президент Трамп висловив свою прихильність вирішенню цієї проблеми від імені майбутніх адміністрацій і американського народу", — повідомила Керолайн.

Ідея про нову бальну залу Білого дому зародилася в голові Трампа ще 2010 року, коли він зателефонував до Білого дому Барака Обами і запропонував побудувати таку залу. Його пропозицію було відхилено. Тоді будівництво мало коштувати 100 мільйонів доларів.

Як часто перебудовували Білий дім у Вашингтоні

Білий дім побудували за наказом Джорджа Вашингтона, коли 1790 року Конгрес США ухвалив закон про створення нової столиці на території округу Колумбія. Дизайн будівлі доручили ірландському архітекторові Джеймсу Хобану, чий проєкт у неокласичному стилі, натхненний європейськими особняками, переміг у конкурсі 1792 року. Будували Білий дім вісім років.

Білий дім не перебудовували з 1952 року

Першим президентом, який оселився в Білому домі, став Джон Адамс у листопаді 1800 року, хоча будівля ще не була повністю завершена. Його дружина, Абігайл Адамс, відзначала вогкість і незавершеність інтер'єрів. Під час війни 1812 року британські війська спалили Білий дім 24 серпня 1814 року, залишивши тільки зовнішні стіни. Джеймс Гобан керував відновленням, яке завершилося 1817 року, коли президент Джеймс Монро переїхав в оновлену резиденцію.

Дональд Трамп повністю змінить вигляд Білого дому Фото: Getty

1902 року за Теодора Рузвельта було побудовано Західне крило для розміщення офісів, а 1942 року додано Східне крило. Наймасштабніша реконструкція відбулася з 1948 до 1952 року за Гаррі Трумена, коли через аварійний стан будівлі її внутрішні конструкції були повністю замінені, а зовнішні стіни укріплені сталлю. Після Білий дім тільки ремонтували, а перші леді оновлювали інтер'єри. Але 2010 року, за чутками, був побудований великий бункер і новий командний центр під. Північною галявиною Білого дому.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як змінився Овальний кабінет за Дональда Трампа. Там стало більше золота.

Також Трамп прикрасив Білий дім своєю статуєю з досить дивним сюжетом.