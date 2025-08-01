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Мир Землетрясение на Камчатке

Масштабное землетрясение в Тихом океане: пострадала ли база ядерного флота РФ, — СМИ

Фото: telegraf

Мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее вблизи Камчатки, вызвало серьезное беспокойство вокруг состояния одной из важнейших военных баз России — подводного флота в Рыбачьем. Спутниковые снимки и сообщения СМИ свидетельствуют, что цунами могло нанести объекту повреждения, хотя официальная информация остается ограниченной. Любые нарушения в работе этой базы могут иметь серьезные военные и экологические последствия.

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Как говорится у британского издания Metro, подводная база "Рыбачий" расположена всего в 75 милях от эпицентра землетрясения — самого сильного на Дальнем Востоке с 1952 года. Здесь базируются атомные подводные лодки "Александр Невский" и "Владимир Мономах", каждая из которых вооружена 16 ядерными ракетами "Булава", а также К-44 "Рязань". Это один из самых защищенных стратегических объектов России, который играет ключевую роль в ее ядерном сдерживании.

Фото: Из открытых источников

Любые повреждения, вызванные землетрясением или волнами цунами, могут привести к утечкам радиации, аварийному запуску ракет или потере контроля над ядерным арсеналом. Ситуация осложняется тем, что российское Минобороны до сих пор не обнародовало публичного заявления о состоянии базы или подводных лодок. Хотя власти Камчатки преуменьшают последствия землетрясения, регион пережил более 50 подземных толчков, и угроза новых цунами сохраняется.

По информации The Telegraph, спутниковые снимки Umbra Space указывают, что волны, вызванные землетрясением, таки добрались до военной базы. Один из пирсов на объекте, вероятно, был поврежден — его часть отклонилась от привычного положения. Несмотря на это, эксперты не подтверждают повреждений самих подводных лодок.

Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке до землетрясения
Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке до землетрясения
Фото: telegraf
Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке после землетрясения
Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке после землетрясения
Фото: telegraf

Доктор Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института служб заявил, что речь идет о надводном корабле, пришвартованном у пирса, а не о подводной лодке, и серьезного влияния на военную активность база, вероятно, не претерпела. В то же время бывший командир Королевского флота Том Шарп обратил внимание на "ужасный угол" наклона пирса, что может затруднить вход и выход судов, и предположил, что возле объекта уже начаты ремонтные работы.

На других снимках видны две подводные лодки, пришвартованные после цунами. Если они проходили техобслуживание, это могло сделать их уязвимыми к волнам. Однако, как отмечают аналитики, пирсы для атомных субмарин строят с расчетом на устойчивость к сейсмическим воздействиям.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что благодаря системе оповещения и "сейсмостойкости" зданий жертв на Камчатке удалось избежать. А вот отставной офицер российского флота сообщил, что не слышал о серьезных повреждениях "Рыбачьего" и напомнил, что эти базы проектировали с учетом ядерной угрозы.

Впрочем, даже незначительные повреждения объекта вызвали вопросы относительно целесообразности концентрации большой части Тихоокеанского флота в одном месте.

"Вот почему иметь несколько баз — хорошая идея, ведь никогда не знаешь, когда тебя подстережет что-то неожиданное", — сказал Том Шарп.

Заметим, что инфраструктура базы содержит как бетонные конструкции, так и плавучие элементы, которые могли быть менее устойчивыми к волнам. Один из таких пирсов эксперт назвал типичным примером российского подхода: "Приклеено скотчем".

Ранее Фокус писал, что землетрясение у восточного побережья российского полуострова Камчатка 30 июля вызвало волны цунами, достигшие Гавайев и прибрежных районов материковой части США. Однако высота волн оказалась значительно меньше, чем прогнозировали ученые.

Также как писало издание CNN, землетрясение у побережья российского полуострова Камчатка стало самым сильным подобным явлением на планете с 2011 года.