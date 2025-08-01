Масштабное землетрясение в Тихом океане: пострадала ли база ядерного флота РФ, — СМИ

Мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее вблизи Камчатки, вызвало серьезное беспокойство вокруг состояния одной из важнейших военных баз России — подводного флота в Рыбачьем. Спутниковые снимки и сообщения СМИ свидетельствуют, что цунами могло нанести объекту повреждения, хотя официальная информация остается ограниченной. Любые нарушения в работе этой базы могут иметь серьезные военные и экологические последствия.

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Как говорится у британского издания Metro, подводная база "Рыбачий" расположена всего в 75 милях от эпицентра землетрясения — самого сильного на Дальнем Востоке с 1952 года. Здесь базируются атомные подводные лодки "Александр Невский" и "Владимир Мономах", каждая из которых вооружена 16 ядерными ракетами "Булава", а также К-44 "Рязань". Это один из самых защищенных стратегических объектов России, который играет ключевую роль в ее ядерном сдерживании.

Фото: Из открытых источников

Любые повреждения, вызванные землетрясением или волнами цунами, могут привести к утечкам радиации, аварийному запуску ракет или потере контроля над ядерным арсеналом. Ситуация осложняется тем, что российское Минобороны до сих пор не обнародовало публичного заявления о состоянии базы или подводных лодок. Хотя власти Камчатки преуменьшают последствия землетрясения, регион пережил более 50 подземных толчков, и угроза новых цунами сохраняется.

По информации The Telegraph, спутниковые снимки Umbra Space указывают, что волны, вызванные землетрясением, таки добрались до военной базы. Один из пирсов на объекте, вероятно, был поврежден — его часть отклонилась от привычного положения. Несмотря на это, эксперты не подтверждают повреждений самих подводных лодок.

Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке до землетрясения Фото: telegraf Спутниковый снимок базы "Рыбачий" на Камчатке после землетрясения Фото: telegraf

Доктор Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института служб заявил, что речь идет о надводном корабле, пришвартованном у пирса, а не о подводной лодке, и серьезного влияния на военную активность база, вероятно, не претерпела. В то же время бывший командир Королевского флота Том Шарп обратил внимание на "ужасный угол" наклона пирса, что может затруднить вход и выход судов, и предположил, что возле объекта уже начаты ремонтные работы.

На других снимках видны две подводные лодки, пришвартованные после цунами. Если они проходили техобслуживание, это могло сделать их уязвимыми к волнам. Однако, как отмечают аналитики, пирсы для атомных субмарин строят с расчетом на устойчивость к сейсмическим воздействиям.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что благодаря системе оповещения и "сейсмостойкости" зданий жертв на Камчатке удалось избежать. А вот отставной офицер российского флота сообщил, что не слышал о серьезных повреждениях "Рыбачьего" и напомнил, что эти базы проектировали с учетом ядерной угрозы.

Впрочем, даже незначительные повреждения объекта вызвали вопросы относительно целесообразности концентрации большой части Тихоокеанского флота в одном месте.

"Вот почему иметь несколько баз — хорошая идея, ведь никогда не знаешь, когда тебя подстережет что-то неожиданное", — сказал Том Шарп.

Заметим, что инфраструктура базы содержит как бетонные конструкции, так и плавучие элементы, которые могли быть менее устойчивыми к волнам. Один из таких пирсов эксперт назвал типичным примером российского подхода: "Приклеено скотчем".

Ранее Фокус писал, что землетрясение у восточного побережья российского полуострова Камчатка 30 июля вызвало волны цунами, достигшие Гавайев и прибрежных районов материковой части США. Однако высота волн оказалась значительно меньше, чем прогнозировали ученые.

Также как писало издание CNN, землетрясение у побережья российского полуострова Камчатка стало самым сильным подобным явлением на планете с 2011 года.