Масштабний землетрус у Тихому океані: чи постраждала база ядерного флоту РФ, — ЗМІ

Потужний землетрус магнітудою 8,8, що стався поблизу Камчатки, викликав серйозне занепокоєння навколо стану однієї з найважливіших військових баз Росії — підводного флоту у Рибачому. Супутникові знімки та повідомлення ЗМІ свідчать, що цунамі могло завдати об'єкту пошкоджень, хоча офіційна інформація залишається обмеженою. Будь-які порушення в роботі цієї бази можуть мати серйозні військові й екологічні наслідки.

Related video

Як йдеться у британського видання Metro, підводна база "Рибачий" розташована лише в 75 милях від епіцентру землетрусу — найсильнішого на Далекому Сході з 1952 року. Тут базуються атомні підводні човни "Олександр Невський" і "Володимир Мономах", кожен з яких озброєний 16 ядерними ракетами "Булава", а також К-44 "Рязань". Це один із найзахищеніших стратегічних об'єктів Росії, який відіграє ключову роль у її ядерному стримуванні.

Фото: З відкритих джерел

Будь-які ушкодження, спричинені землетрусом або хвилями цунамі, можуть призвести до витоків радіації, аварійного запуску ракет або втрати контролю над ядерним арсеналом. Ситуація ускладнюється тим, що російське Міноборони досі не оприлюднило публічної заяви про стан бази або підводних човнів. Хоча влада Камчатки применшує наслідки землетрусу, регіон пережив понад 50 підземних поштовхів, і загроза нових цунамі зберігається.

За інформацією The Telegraph, супутникові знімки Umbra Space вказують, що хвилі, спричинені землетрусом, таки дісталися до військової бази. Один з пірсів на об’єкті, ймовірно, був пошкоджений — його частина відхилилася від звичного положення. Попри це, експерти не підтверджують пошкоджень самих підводних човнів.

Супутниковий знімок бази "Рибачий" на Камчатці до землетрусу Фото: telegraf Супутниковий знімок бази "Рибачий" на Камчатці після землетрусу Фото: telegraf

Доктор Сідхарт Каушал з Королівського об'єднаного інституту служб заявив, що йдеться про надводний корабель, пришвартований біля пірса, а не про підводний човен, і серйозного впливу на військову активність база, ймовірно, не зазнала. Водночас колишній командир Королівського флоту Том Шарп звернув увагу на "жахливий кут" нахилу пірса, що може ускладнити вхід та вихід суден, і припустив, що біля об’єкта вже розпочато ремонтні роботи.

На інших знімках видно два підводні човни, пришвартовані після цунамі. Якщо вони проходили техобслуговування, це могло зробити їх вразливими до хвиль. Проте, як наголошують аналітики, пірси для атомних субмарин будують із розрахунком на стійкість до сейсмічних впливів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що завдяки системі оповіщення та "сейсмостійкості" будівель жертв на Камчатці вдалося уникнути. А от відставний офіцер російського флоту повідомив, що не чув про серйозні пошкодження “Рибачого” й нагадав, що ці бази проєктували з урахуванням ядерної загрози.

Втім, навіть незначні ушкодження об'єкта викликали запитання щодо доцільності концентрації великої частини Тихоокеанського флоту в одному місці.

"Ось чому мати кілька баз — гарна ідея, адже ніколи не знаєш, коли тебе підстережить щось несподіване", - сказав Том Шарп.

Зауважимо, що інфраструктура бази містить як бетонні конструкції, так і плавучі елементи, які могли бути менш стійкими до хвиль. Один із таких пірсів експерт назвав типовим прикладом російського підходу: "Приклеєно скотчем".

Раніше Фокус писав, що землетрус біля східного узбережжя російського півострова Камчатка 30 липня спричинив хвилі цунамі, що сягнули Гаваїв і прибережних районів материкової частини США. Однак висота хвиль виявилася значно меншою, ніж прогнозували вчені.

Також як писало видання CNN, землетрус біля узбережжя російського півострова Камчатка став найсильнішим подібним явищем на планеті з 2011 року.