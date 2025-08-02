Скандал в Шаолине: что известно о новом настоятеле популярного буддийского монастыря (фото)

Преемник настоятеля всемирно известного монастыря Шаолинь отказался от образа жизни, из-за которого его предшественник был снят с должности.

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Через два дня после того, как Ши Юнсинь, занимавший пост главы храма Шаолинь в центральной китайской провинции Хэнань на протяжении более двух десятилетий, оказался под следствием по обвинению в финансовых и сексуальных скандалах, руководство храма объявило, что его преемником станет настоятель храма Белой лошади Ши Инлэ, пишет South China Morning Post

Храм Белой Лошади — первый буддийский храм в Китае, основанный около 2000 лет назад. 59-летний Ши Инлэ служит его настоятелем уже 20 лет и довольно редко появляется на публике.

Прозванный "монахом-генеральным директором", Ши Юнсинь превратил монастырь Шаолинь в источник многомиллиардных доходов. Мало того, что все предметы внутри храма, такие как бутилированная вода и благовония были платными, монахи еще и часто принимали участие в коммерческих представлениях кунг-фу по всему миру.

Ши Юнсинь зарегистрировал десятки товарных знаков, связанных с Шаолинем. Кроме того, монастырь также занимался торговлей недвижимостью.

В то же время, как отмечается, в Белой Лошади продавали только входной билет туристам и паломникам, не считая нужным превращать храм в коммерческое, пускай и успешное предприятие.

Журналисты смогли зафиксировать, как настоятель лично управлял техникой во время сельскохозяйственных работ на поле монастыря.

В 2019 году, на симпозиуме, организованном Народным политическим консультативным советом Китая, делегат Ши Инлэ поделился своим опытом уборки урожая пшеницы. Он рассказывал, что монахи собрали 100 тонн пшеницы и ежедневно он лично носил на спине в хранилище больше 10 мешков, каждый весом 40 кг. И вечером у него болела поясница.

Ши Инлэ рассказывал о своем опыте уборки пшеницы

Как сообщает Global Times, после того как Ши Инлэ занял пост главы Шаолиня, часть коммерческой деятельности в храме прекратилась.

Нынешний и прошлый настоятели монастыря Шаолинь

Ши Инлэ, чья мирская фамилия — Инь Цинцюань, родился в июле 1966 года в Тунбае, провинция Хэнань. В 1982 году он был пострижен в монахи. В сентябре 1983 года он получил полное посвящение в монахи в храме Цися в Нанкине. Позже он учился по программе монашеского обучения храма Цися при Буддийской академии Китая, а в 1986 году он поступил в Буддийскую академию Китая.

Ши Инле отвергает коммерциализацию буддизма

В октябре 2003 года Ши Инлэ был назначен Ассоциацией буддистов провинции Хэнань курировать дела храма Белой Лошади. 1 ноября 2005 года Мастер Инлэ был официально назначен настоятелем храма Белой Лошади, что положило конец восьмилетней вакансии настоятеля храма.

Напомним, коммунистическая партия Китая отправила в отставку настоятеля Ши Юнсиня, который и сделал монахов Шаолиня и искусство кунг-фу популярным брендом.

Также Фокус писал, что полиция Таиланда провела рейд в храме, популярном среди занимающихся духовными практиками. И обнаружила там 73 трупа, а также пруд с 600 крокодилами.