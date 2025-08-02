Скандал у Шаоліні: що відомо про нового настоятеля популярного буддійського монастиря (фото)

Наступник настоятеля всесвітньо відомого монастиря Шаолінь відмовився від способу життя, через який його попередника було знято з посади.

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Через два дні після того, як Ши Юнсінь, який обіймав посаду глави храму Шаолінь у центральній китайській провінції Хенань упродовж понад двох десятиліть, опинився під слідством за звинуваченням у фінансових і сексуальних скандалах, керівництво храму оголосило, що його наступником стане настоятель храму Білого коня Ши Інле, пише South China Morning Post.

Храм Білого Коня — перший буддійський храм у Китаї, заснований близько 2000 років тому. 59-річний Ши Інле служить його настоятелем уже 20 років і досить рідко з'являється на публіці.

Прозваний "ченцем-генеральним директором", Ши Юнсінь перетворив монастир Шаолінь на джерело багатомільярдних доходів. Мало того, що всі предмети всередині храму, як-от бутильована вода і пахощі, були платними, ченці ще й часто брали участь у комерційних виставах кунг-фу по всьому світу.

Ши Юнсінь зареєстрував десятки товарних знаків, пов'язаних із Шаолінем. Крім того, монастир також займався торгівлею нерухомістю.

Водночас, як зазначається, у Білому Коні продавали лише вхідний квиток туристам і прочанам, не вважаючи за потрібне перетворювати храм на комерційне, нехай і успішне підприємство.

Журналісти змогли зафіксувати, як настоятель особисто керував технікою під час сільськогосподарських робіт на полі монастиря.

У 2019 році, на симпозіумі, організованому Народною політичною консультативною радою Китаю, делегат Ши Інле поділився своїм досвідом збирання врожаю пшениці. Він розповідав, що ченці зібрали 100 тонн пшениці і щодня він особисто носив на спині до сховища понад 10 мішків, кожен вагою 40 кг. І ввечері в нього болів поперек.

Ши Інле розповідав про свій досвід збирання пшениці

Як повідомляє Global Times, після того як Ши Інле обійняв посаду глави Шаоліня, частина комерційної діяльності в храмі припинилася.

Нинішній і колишній настоятелі монастиря Шаолінь

Ши Інле, чиє мирське прізвище — Інь Цинцюань, народився в липні 1966 року в Тунбаї, провінція Хенань. У 1982 році він був пострижений у ченці. У вересні 1983 року він отримав повне посвячення в ченці в храмі Цися в Нанкіні. Пізніше він навчався за програмою чернечого навчання храму Цися при Буддійській академії Китаю, а в 1986 році він вступив до Буддійської академії Китаю.

Ши Інле відкидає комерціалізацію буддизму

У жовтні 2003 року Ши Інле був призначений Асоціацією буддистів провінції Хенань курирувати справи храму Білого Коня. 1 листопада 2005 року Майстра Інле офіційно призначили настоятелем храму Білого Коня, що поклало край восьмирічній вакансії настоятеля храму.

Нагадаємо, комуністична партія Китаю відправила у відставку настоятеля Ши Юнсіня, який і зробив ченців Шаоліня і мистецтво кунг-фу популярним брендом.

Також Фокус писав, що поліція Таїланду провела рейд у храмі, популярному серед тих, хто займається духовними практиками. І виявила там 73 трупи, а також ставок із 600 крокодилами.