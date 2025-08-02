На неопределенный срок: в РФ остановился после взрывов газопровод "Центральная Азия — Центр", — СМИ

В Российской Федерации вышла из строя газовая магистраль "Центральная Азия — Центр" после ряда взрывов. Известно, что инцидент произошел 2 августа вблизи одного из сел Нехаевского района Волгоградской области.

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Работа самого объекта сейчас остановлена после ряда взрывов на энергетическом объекте, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Журналисты пишут, что жители села Динамовское Нехаевского района Волгоградской области слышали взрывы, после чего газопровод вышел из строя. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, правоохранители и ремонтные бригады с целью ликвидации последствий.

Местоположение села Динамовское Фото: Google Maps

Сейчас представители газотранспортной компании, которая обеспечивает функционирование этого объекта, подсчитывает убытки в результате взрывов. Сообщается, что поставки газа по магистральному газопроводу "Центральная Азия — Центр" остановлены на неопределенный срок.

Что известно о газопроводе "Центральная Азия — Центр"

Из открытых источников известно, что эта магистраль была построена в 1960-хх годах во времена СССР. Сейчас газопровод является системой газопроводов, принадлежащей "Газпрому", и транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в РФ.

Эта магистраль также обеспечивает энергией ряд объектов, связанных с российским военно-промышленным комплексом. В частности, это касается таких объектов как "Демиховский машиностроительный завод", "Российская самолетостроительная корпорация МИГ (производственный комплекс №1)", завод по изготовлении патронов "Магнум-к" и другие.

Ранее Фокус сообщал, как в Крыму партизаны взорвали газопровод. Площадь возгорания составила более 4 тысяч квадратных метров, а российские власти заявили о "разгерметизации" на объекте.

Впоследствии стало известно, что ГУР уничтожило газопровод, который питал предприятия российского ВПК. В результате специальной операции был уничтожен участок магистрали, которая обеспечивала газоснабжение на оборонные предприятия в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях РФ.