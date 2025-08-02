На невизначений термін: у РФ зупинився після вибухів газопровід "Центральна Азія - Центр", — ЗМІ

У Російській Федерації вийшов з ладу газова магістраль "Центральна Азія — Центр" після низки вибухів. Наразі відомо, що інцидент стався 2 серпня поблизу одного із сіл Нехаївського району Волгоградської області.

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Робота самого об'єкту наразі зупинена після низки вибухів на енергетичному об'єкті, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Журналісти пишуть, що мешканці села Динамівське Нехаївського району Волгоградської області чули вибухи, після чого газопровід вийшов з ладу. Наразі на місці інциденту працюють рятувальники, правоохоронці та ремонтні бригади з метою ліквідації наслідків.

Місце розташування села Динамівське Фото: Google Maps

Наразі представники газотранспортної компанії, яка забезпечує функціонування цього об'єкту, підраховує збитки внаслідок вибухів. Повідомляється, що постачання газу магістральним газопроводом "Центральна Азія — Центр" зупинено на невизначений термін.

Що відомо про газогін "Центральна Азія — Центр"

З відкритих джерел відомо, що ця магістраль була збудована в 1960-хх роках за часів СРСР. Наразі газогін є системою газопроводів, що належить "Газпрому", і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до РФ.

Ця магістраль також забезпечує енергією низку об'єктів, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Зокрема, це стосується таких об'єктів як "Демихівський машинобудівний завод", "Російська літакобудівельна корпорація МІГ (виробничий комплекс №1)", завод по виготовленні набоїв "Магнум-к" та інші.

Раніше Фокус повідомляв, як у Криму партизани підірвали газопровід. Площа займання склала понад 4 тисяч квадратних метрів, а російська влада заявила про "розгерметизацію" на об'єкті.

Згодом стало відомо, що ГУР знищило газогін, який живив підприємства російського ВПК. Унаслідок спеціальної операції була знищена ділянка магістралі, яка забезпечувала газопостачання на оборонні підприємства у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях РФ.