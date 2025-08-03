Флаг, Кабмин и 400 граждан: мужчина построил страну и объявил себя президентом

Австралиец Дэниел Джексон основал самопровозглашенную Свободную Республику Вердис на спорном участке между Сербией и Хорватией. Несмотря на сопротивление хорватских властей, мужчина продолжает отстаивать право на существование микрогосударства, которое уже насчитывает 400 граждан.

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Как сообщает FOX News, Дэниел Джексон, назвавший себя президентом, создал Вердис на территории площадью 0,5 квадратного километра вдоль реки Дунай. Земля не принадлежала ни одной стране из-за пограничного спора, чем и воспользовался Джексон, провозгласив независимость.

Основатель отметил, что идея возникла еще в 14-летнем возрасте как эксперимент с друзьями. "Сначала это был просто эксперимент с несколькими друзьями. Мы все мечтали создать что-то сумасшедшее", — рассказал он.

К моменту официального провозглашения Джексон уже начал разрабатывать законы, создал флаг и определил валюту — евро. В правительственной структуре работает кабинет министров, а официальными языками стали английский, сербский и хорватский. Добраться до Вердиса возможно только на лодке из хорватского города Осиек.

В октябре 2023 года хорватская полиция задержала Джексона и нескольких поселенцев, после чего депортировала их и запретила въезд в Хорватию. "Они депортировали нас, но не смогли объяснить причину. Они сказали, что мы представляем угрозу для национальной безопасности", — заявил он.

После депортации Джексон создал "правительство в изгнании" и, по его словам, столкнулся с попытками заблокировать доступ к Вердису со стороны хорватских пограничников. В то же время в Сербии, в частности в Белграде, мужчина почувствовал больше понимания со стороны местных властей.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Хорватией в будущем. Они отнеслись к нам недоброжелательно и вели себя агрессивно", — добавил Джексон.

Сейчас Вердис имеет более 400 официальных граждан и более 15 тысяч желающих подать заявку на гражданство. Каждому новому жителю выдают паспорт, хотя основатель предупреждает, что этот документ не является официальным для международных путешествий.

"Это очень маленькая страна, поэтому мы должны быть осторожными, кого впускаем. Когда дело доходит до утверждения кандидатов, мы ищем нужные навыки, такие как опыт работы в медицине или полиции", — пояснил Джексон.

Несмотря на трудности, мужчина не теряет оптимизма и заявляет, что намерен вернуться на территорию Вердиса. "Это вопрос когда, а не вернемся ли мы на землю. Хорватия не претендует на эту землю, поэтому мы имеем на нее право", — подчеркнул он.

"Меня совсем не интересует власть... Я просто хочу быть обычным гражданином. Это открыло мне глаза, и я очень горжусь тем, чего достиг", — добавил он.

Напомним, самопровозглашенная республика Вердис была официально основана 30 мая 2019 года. На картах участок обозначен как "карман три" и считается одним из самых маленьких государств в мире после Ватикана.

Как сообщал Фокус в апреле, мужчина "основал" страну и попытался получить кусок Амазонии на 1000 лет.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной.