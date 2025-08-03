Прапор, Кабмін і 400 громадян: чоловік побудував країну та оголосив себе президентом

Австралієць Деніел Джексон заснував самопроголошену Вільну Республіку Вердіс на спірній ділянці між Сербією та Хорватією. Попри опір хорватської влади, чоловік продовжує відстоювати право на існування мікродержави, яка вже налічує 400 громадян.

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Як повідомляє FOX News, Деніел Джексон, який назвав себе президентом, створив Вердіс на території площею 0,5 квадратного кілометра вздовж річки Дунай. Земля не належала жодній країні через прикордонну суперечку, чим і скористався Джексон, проголосивши незалежність.

Засновник зазначив, що ідея виникла ще у 14-річному віці як експеримент з друзями. "Спочатку це був просто експеримент з кількома друзями. Ми всі мріяли створити щось божевільне", – розповів він.

До моменту офіційного проголошення Джексон уже почав розробляти закони, створив прапор і визначив валюту – євро. В урядовій структурі працює кабінет міністрів, а офіційними мовами стали англійська, сербська і хорватська. Добратися до Вердіса можливо тільки човном з хорватського міста Осієк.

У жовтні 2023 року хорватська поліція затримала Джексона та кількох поселенців, після чого депортувала їх і заборонила в’їзд до Хорватії. "Вони депортували нас, але не змогли пояснити причину. Вони сказали, що ми становимо загрозу для національної безпеки", – заявив він.

Після депортації Джексон створив "уряд у вигнанні" і, за його словами, зіткнувся зі спробами заблокувати доступ до Вердіса з боку хорватських прикордонників. Водночас у Сербії, зокрема в Белграді, чоловік відчув більше розуміння з боку місцевої влади.

"Ми хочемо мати добрі стосунки з Хорватією у майбутньому. Вони поставилися до нас недоброзичливо та поводилися агресивно", – додав Джексон.

Наразі Вердіс має понад 400 офіційних громадян і понад 15 тисяч охочих подати заявку на громадянство. Кожному новому мешканцю видають паспорт, хоча засновник попереджає, що цей документ не є офіційним для міжнародних подорожей.

"Це дуже маленька країна, тому ми маємо бути обережними, кого впускаємо. Коли справа доходить до затвердження кандидатів, ми шукаємо потрібні навички, такі як досвід роботи в медицині чи поліції", – пояснив Джексон.

Попри труднощі, чоловік не втрачає оптимізму та заявляє, що має намір повернутися на територію Вердіса. "Це питання коли, а не чи повернемося ми на землю. Хорватія не претендує на цю землю, тому ми маємо на неї право", – наголосив він.

"Мене зовсім не цікавить влада… Я просто хочу бути звичайним громадянином. Це відкрило мені очі, і я дуже пишаюся тим, чого досяг", – додав він.

Нагадаємо, самопроголошена республіка Вердіс була офіційно заснована 30 травня 2019 року. На картах ділянка позначена як "кишеня три" та вважається однією з найменших держав у світі після Ватикану.

Як повідомляв Фокус у квітні, чоловік "заснував" країну і спробував отримати шматок Амазонії на 1000 років.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною.