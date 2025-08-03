Пляжный курорт заполонили кусачие насекомые: болезненное нападение на женщину (видео)

В популярном курортном городе Вестон-сьюпер-Мер, что в Великобритании, туристов атаковали рои божьих коровок, которые больно кусают. Аномальная жара и дожди создали идеальные условия для массового размножения этих насекомых, угрожающих отдыху на пляже.

Related video

Как сообщает Daily Mirror, приморский город в Сомерсете страдает от нашествия тысяч кусачих жучков, которые покрывают одежду, кожу и вызывают болезненные ощущения у туристов. Из-за видео в TikTok, где слышен крик пострадавшей девушки, ситуация получила широкую огласку.

Пользователи соцсетей массово делятся кадрами из заполненного насекомыми Уэстон-сьюпер-Мер. На одном видео слышны крики девушки, которую кусают божьи коровки, в то время, как автор ролика показывает свою футболку, буквально покрытую насекомыми.

Город привлекает отдыхающих пирсом с развлечениями, длинным песчаным пляжем и безопасными зонами для купания. Однако нашествие божьих коровок стало неприятным сюрпризом для всех — насекомые атакуют спины, шеи, лица и руки людей. Особенно пострадали дети: в сети появились фото мальчика с насекомыми на шее.

Эколог и специалист по поведению божьих коровок профессор Хелен Рой из Британского центра экологии объяснила вспышку популяции сочетанием теплой погоды и большого количества тли — основного источника питания для этих жуков. По ее словам, семиточечная божья коровка в этом году появляется в рекордном количестве.

"Это результат жаркого климата и активного размножения тли. Люди массово сообщают о насекомых через платформу iRecord, что демонстрирует масштаб явления", — сказала она.

В то же время эксперт успокоила: укусы не представляют угрозы. Жуки не являются ядовитыми и не переносят болезней, а боль от укуса похожа на щипание. Божьи коровки нападают только в случае угрозы или недостатка влаги, поэтому людям советуют оставлять для них миски с водой.

Весна 2025 года стала самой жаркой в истории наблюдений в Британии, а июнь побил температурные рекорды Англии. Температуры в июле достигали более +30°C, и такая аномальная жара, по словам метеорологов, повторяется в августе. Эти погодные условия способствовали активному размножению жуков в естественной среде обитания.

Как сообщал Фокус, исследователи назвали насекомое, способное прожить невероятно долгую и скрытную жизнь.

Исследователи нашли доказательства того, что жуки-тигры используют ультразвуковую мимикрию, чтобы отбивать атаки хищных летучих мышей.

Поднимают вес в 850 раз больше собственного тела: какие жуки самые сильные и тяжелые в мире.