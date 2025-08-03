Пляжний курорт заполонили кусючі комахи: болючий напад на жінку (відео)

У популярному курортному місті Вестон-сьюпер-Мер, що у Великій Британії, туристів атакували рої сонечок, які боляче кусають. Аномальна спека і дощі створили ідеальні умови для масового розмноження цих комах, що загрожують відпочинку на пляжі.

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Як повідомляє Daily Mirror, приморське місто в Сомерсеті потерпає від нашестя тисяч кусючих жуків, які покривають одяг, шкіру та викликають болючі відчуття у туристів. Через відео в TikTok, де чути крик постраждалої дівчини, ситуація набула широкого розголосу.

Користувачі соцмереж масово діляться кадрами із заповненого комахами Вестон-сьюпер-Мер. На одному відео чути крики дівчини, яку кусають сонечка, в той час, як автор ролика показує свою футболку, буквально вкриту комахами.

Місто приваблює відпочивальників пірсом із розвагами, довгим піщаним пляжем та безпечними зонами для купання. Проте нашестя сонечок стало неприємним сюрпризом для всіх – комахи атакують спини, шиї, обличчя та руки людей. Особливо постраждали діти: у мережі з’явилися фото хлопчика з комахами на шиї.

Екологиня та фахівчиня з поведінки сонечок професорка Гелен Рой з Британського центру екології пояснила спалах популяції поєднанням теплої погоди та великої кількості попелиці – основного джерела живлення для цих жуків. За її словами, семикрапкове сонечко цьогоріч з’являється у рекордній кількості.

"Це результат спекотного клімату й активного розмноження попелиці. Люди масово повідомляють про комах через платформу iRecord, що демонструє масштаб явища", – сказала вона.

Водночас експертка заспокоїла: укуси не становлять загрози. Жуки не є отруйними й не переносять хвороб, а біль від укусу схожий на щипання. Сонечка нападають лише у разі загрози або нестачі вологи, тому людям радять залишати для них миски з водою.

Весна 2025 року стала найспекотнішою в історії спостережень у Британії, а червень побив температурні рекорди Англії. Температури в липні сягали понад +30°C, і така аномальна спека, за словами метеорологів, повторюється у серпні. Ці погодні умови сприяли активному розмноженню жуків у природному середовищі.

Як повідомляв Фокус, дослідники назвали комаху, здатну прожити неймовірно довге і потайливе життя.

Дослідники знайшли докази того, що жуки-тигри використовують ультразвукову мімікрію, щоб відбивати атаки хижих кажанів.

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