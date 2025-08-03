В КНДР женщинам впервые разрешили водить машину

Во времена диктатуры Ким Чен Ира вождение и велосипед долгое время были прерогативой мужчин. Сейчас же происходит революция в сфере мобильности.

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До Ким Чен Ына женщинам в Северной Корее разрешалось только регулировать дорожное движение, но за руль их не пускали. Но некоторые северокорейские автошколы недавно начали принимать девушек по рекомендации Социалистического союза женщин. Срок ожидания экзамена по вождению может достигать 18 месяцев. Об этом сообщает Daily NK.

Раньше в КНДР женщинами разрещали только регулировать движение

Женщинам до сих пор отказывают в водительских правах, так что то, что их начали принимать в автошколы – это признак социально-политической открытости при диктаторе Ким Чен Ыне. Однако официального заявления от режима, который громко заявляет о ядерных достижениях или угрозах в адрес Южной Кореи, но в остальном предпочитает молчать, не последовало.

Предвестники смягчения правил дорожного движения уже появились в государственной прессе. Например, в 2021 году партийная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала статью о молодой женщине, которая пошла по стопам отца и выучилась на водителя грузовика.

Придя к власти в 2012 году, диктатор Ким Чен Ын уже одобрил либерализацию велосипедного движения. Его отец Ким Чен Ир фактически запретил женщинам ездить на велосипедах еще в 1996 году. Поводом, как сообщается, послужил несчастный случай со смертельным исходом с дочерью чиновника. Но свою роль сыграл и тот факт, что руководство считало недопустимым разрешать женщинам ездить на велосипедах, считалось, что они будут привлекать нежелательное внимание развевающимися юбками. А брюки им носить не позволялось.

Сейчас женщины в КНДР могут носитть брюки и ездить на велосипедах Фото: NK News

Противоречие с официальной доктриной, гарантирующей равные права "цветам социализма", было очевидным. Даже наставление Ким Чен Ына в 2021 году о том, что женщины должны поддерживать своих мужей и воспитывать детей воинами социализма, едва ли отражает эмансипированный образ женщины.

Между тем, женщины-велосипедистки давно стали обычным явлением в Пхеньяне. В сельской местности Северной Кореи велосипед зачастую является единственным надежным средством передвижения. Запрет на ношение брюк также был снят некоторое время назад. Даже жена диктатора, Ли Соль Чжу, иногда носит брюки.

Долгое время велосипедистами в КНДР были только мужчины Фото: NK News

Напомним, рядом с Ким Чен Ыном постоянно появляется его дочь Ким Чжу Э. Девочку уже почти официально считают его преемницей.

Ранее Фокус писал о старшей сестре Ким Чен Ына, которая отвечает в КНДР за пропаганду. Когда появились новости о том, что северокорейский лидер, вероятно находится при смерти четыре года назад. Именно "принцессу Йо-Йонг" называли его преемницей.