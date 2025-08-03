У КНДР жінкам уперше дозволили водити машину

За часів диктатури Кім Чен Іра водіння і велосипед довгий час були прерогативою чоловіків. Зараз же відбувається революція у сфері мобільності.

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До Кім Чен Ина жінкам у Північній Кореї дозволялося тільки регулювати дорожній рух, але за кермо їх не пускали. Але деякі північнокорейські автошколи нещодавно почали приймати дівчат за рекомендацією Соціалістичного союзу жінок. Термін очікування іспиту з водіння може сягати 18 місяців. Про це повідомляє Daily NK.

Раніше в КНДР жінками дозволяли тільки регулювати рух

Жінкам досі відмовляють у водійських правах, тож те, що їх почали приймати до автошкіл — це ознака соціально-політичної відкритості за диктатора Кім Чен Ина. Однак офіційної заяви від режиму, який голосно заявляє про ядерні досягнення або погрози на адресу Південної Кореї, але в іншому вважає за краще мовчати, не було.

Провісники пом'якшення правил дорожнього руху вже з'явилися в державній пресі. Наприклад, 2021 року партійна газета КНДР "Нодон сінмун" опублікувала статтю про молоду жінку, яка пішла стопами батька і вивчилася на водія вантажівки.

Прийшовши до влади 2012 року, диктатор Кім Чен Ин уже схвалив лібералізацію велосипедного руху. Його батько Кім Чен Ір фактично заборонив жінкам їздити на велосипедах ще в 1996 році. Приводом, як повідомляється, став нещасний випадок зі смертельними наслідками з дочкою чиновника. Але свою роль зіграв і той факт, що керівництво вважало неприпустимим дозволяти жінкам їздити на велосипедах, вважалося, що вони привертатимуть небажану увагу спідницями, які майоріли. А штани їм носити не дозволялося.

Зараз жінки в КНДР можуть носити штани і їздити на велосипедах Фото: NK News

Суперечність з офіційною доктриною, що гарантує рівні права "квітам соціалізму", була очевидною. Навіть настанова Кім Чен Ина 2021 року про те, що жінки повинні підтримувати своїх чоловіків і виховувати дітей воїнами соціалізму, навряд чи відображає емансипований образ жінки.

Тим часом, жінки-велосипедистки давно стали звичайним явищем у Пхеньяні. У сільській місцевості Північної Кореї велосипед часто є єдиним надійним засобом пересування. Заборону на носіння штанів також було знято деякий час тому. Навіть дружина диктатора, Лі Соль Чжу, іноді носить штани.

Тривалий час велосипедистами в КНДР були тільки чоловіки Фото: NK News

Нагадаємо, поруч із Кім Чен Ином постійно з'являється його донька Кім Чжу Е. Дівчинку вже майже офіційно вважають його наступницею.

Раніше Фокус писав про старшу сестру Кім Чен Ина, яка відповідає в КНДР за пропаганду. Коли з'явилися новини про те, що північнокорейський лідер, імовірно, перебуває при смерті чотири роки тому. Саме "принцесу Йо-Йонг" називали його наступницею.