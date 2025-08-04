В Португалии через день открыли пляж, после посещения которого заболели более 100 человек: что стало причиной

Популярный леж в городе Назаре в Португалии пришлось закрыть в пятницу, 1 августа, после того как 116 посетителей обратились к медикам за помощью с жалобами на самочувствие. Однако его снова открыли уже вечером следующего дня.

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Причиной временного закрытия пляжа власти назвали "техническую неисправность", из-за которой водоем загрязнился водами из ливневых стоков и появился неприятный запах вдоль береговой линии. О подробностях инцидента в Португалии рассказало медиа EuroNews.

Отмечается, что до конца субботы за помощью медиков обратились 44 ребенка и 26 взрослых с такими симптомами, как рвота, тошнота и диарея. Мэр Назаре Мануэль Сикейра также сообщил, что нескольких человек госпитализировали с симптомами гастроэнтерита. Все случаи объединило то, что люди перед заболеванием посещали местный пляж.

Однако уже через день после инцидента запрет на посещение пляжа в Назаре сняли, несмотря на то, что до сих пор продолжается проверка всех случаев и устанавливаются другие обстоятельства. Анализы, которые провели местные эксперты, продемонстрировали, что водоем очистился.

В мэрии Назаре заявили, что "морская вода чистая и прозрачная". В пятницу же, после закрытия пляжа, в муниципалитете рассказали, что случился аномальный отток, вызванный "техническим инцидентом в системе дождевой воды".

Что известно о пляже в Назаре

Стоит отметить, что пляж Назаре считается одним из самых популярных на западном побережье Португалии. Благодаря гигантским белым волнам он стал также популярной локацией для серфинга. Эти же волны были занесены в "Книгу рекордов Гиннеса" как самые большие, где когда-либо занимались серфингом.

Эти волны создаются из-за подводного каньона Назаре, который формирует препятствия, которые делают волны значительно больше.

Напомним, 3 августа в Daily Mirror сообщили, что популярный пляжный курорт в Великобритании атаковали раи божьих коровок из-за аномальной жары.

Также 3 августа в Daily Mail рассказали, как испанский остров Майорка стал жертвой селфи-туризма, превратившись в перенаселенное и замусоренное место из-за большого количества инфлюенсеров.