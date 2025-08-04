У Португалії через день відкрили пляж, після відвідин якого захворіли понад 100 людей: що стало причиною

Популярний ляж у місті Назаре в Португалії довелося закрити у п'ятницю, 1 серпня, після того як 116 відвідувачів звернулися до медиків за допомогою зі скаргами на самопочуття. Однак його знову відкрили вже увечері наступного дня.

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Причиною тимчасового закриття пляжу влада назвала "технічну несправність", через яку водойма забруднилася водами зі зливових стоків і з'явився неприємний запах вздовж берегової лінії. Про подробиці інциденту у Португалії розповіло медіа EuroNews.

Зазначається, що до кінця суботи за допомогою медиків звернулися 44 дитини та 26 дорослих з такими симптомами, як блювання, нудота та діарея. Мер Назаре Мануель Сікейра також повідомив, що кількох людей госпіталізували з симптомами гастроентериту. Усі випадки об'єднало те, що люди перед занедуженням відвідували місцевий пляж.

Однак уже через день після інциденту заборону на відвідини пляжу у Назаре зняли, попри те, що досі триває перевірка усіх випадків та встановлюються інші обставини. Аналізи, які провели місцеві експерти, продемонстрували, що водойма очистилася.

У мерії Назаре заявили, що "морська вода чиста та прозора". У п'ятницю ж, після закриття пляжу, у муніципалітеті розповіли, що трапився аномальний відтік, спричинений "технічним інцидентом у системі дощової води".

Що відомо про пляж у Назаре

Варто зазначити, що пляж Назаре вважається одним із популярніших на західному узбережжі Португалії. Завдяки гігантським білим хвилям він став також популярною локацією для серфінгу. Ці ж хвилі було занесено до "Книги рекордів Гіннеса" як найбільші, де коли-небудь займалися серфінгом.

Ці хвилі створюються через підводний каньйон Назаре, який формує перешкоди, що роблять хвилі значно більшими.

Нагадаємо, 3 серпня у Daily Mirror повідомили, що популярний пляжний курорт у Великій Британії атакували раї сонечок через аномальну спеку.

Також 3 серпня у Daily Mail розповіли, як іспанський острів Майорка став жертвою селфі-туризму, перетворившись на перенаселене та засмічене місце через велику кількість інфлюенсерів.