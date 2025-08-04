Более 50 погибших, десятки пропавших без вести: у побережья Йемена затонул корабль

Из-за кораблекрушения в воскресенье, 3 августа, которое случилось неподалеку от Йемена погибли по меньшей мере 54 человека, и десятки людей считаются пропавшими без вести. Всего на борту находилось 150 человек.

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Среди них были в том числе мигранты. Авария случилась из-за непогоды, сообщило агентство Reuters.

Лодка перевернулась возле района Ахвар в южной провинции Абьян Йемена на Аравийском море, сообщили журналистам собственные источники в службах безопасности.

Представитель провинциальной службы здравоохранения Абдул Кадир Баджамил сообщил, что 10 из примерно 150 человек на борту были спасены. Других продолжают искать, поскольку они считаются пропавшими без вести.

Издание aljazeera.com информировало, что количество жертв в результате аварии больше. По данным Агентства ООН по вопросам миграции, по меньшей мере 68 африканских беженцев и мигрантов погибли. Зато пропавшими без вести считаются 74 человека, которые находились на борту лодки, которая перевернулась у побережья Йемена.

Абдул Кадер Баджамил, директор управления здравоохранения в Занзибаре, заявил, что власти принимают меры для захоронения жертв вблизи города Шакра, а поисковые работы продолжаются в сложных условиях.

Опасность у побережья Йемена: почему случаются катастрофы

Водное сообщение между Йеменом и Африканским Рогом стало распространенным, однако опасным маршрутом для мигрантов и беженцев. В этом районе наблюдается всплеск количества йеменцев, массово бегущих из страны. Причиной бегства является начало гражданской войны 2014 года.

Часто людей перевозят контрабандисты на опасных и переполненных лодках через Красное море или Аденский залив, что становится причиной аварий и гибели мигрантов. Несмотря на такие случаи, люди продолжают пользоваться этим маршрутом и помощью контрабандистов в надежде найти спокойную жизнь.

Напомним, 10 июля в АР сообщили, что в Красном море затонуло грузовое судно, которое подбили хуситы.

Йеменские хуситы неоднократно совершали атаки по морским судам. Так, в марте 2025 года они заявили об ударе по американскому авианосцу "Труман" в ответ на атаку США.