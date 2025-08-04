Понад 50 загиблих, десятки зниклих безвісти: біля узбережжя Ємену затонув корабель

Через корабельну аварію у неділю, 3 серпня, яка трапилася неподалік від Ємену загинуло щонайменше 54 людини, і десятки людей вважаються зниклими безвісти. Загалом на борту перебувало 150 осіб.

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Серед них були зокрема мігранти. Аварія трапилася через негоду, повідомило агентство Reuters.

Човен перекинувся біля району Ахвар у південній провінції Аб'ян Ємену на Аравійському морі, повідомили журналістам власні джерела у службах безпеки.

Представник провінційної служби охорони здоров'я Абдул Кадір Баджаміл повідомив, що 10 з-поміж приблизно 150 людей на борту були врятовані. Інших продовжують шукати, оскільки вони вважаються зниклими безвісти.

Видання aljazeera.com інформувало, що кількість жертв внаслідок аварії більша. За даними Агентства ООН з питань міграції, щонайменше 68 африканських біженців та мігрантів загинули. Натомість зниклими безвісти вважаються 74 людини, які перебували на борту човна, який перекинувся біля узбереження Ємену.

Абдул Кадер Баджаміл, директор управління охорони здоров'я в Занзібарі, заявив, що влада вживає заходів для поховання жертв поблизу міста Шакра, а пошукові роботи тривають в складних умовах.

Небезпека біля узбережжя Ємену: чому трапляються катастрофи

Водне сполучення між Єменом та Африканським Рогом стало поширеним, однак небезпечним маршрутом для мігрантів та біженців. У цьому районі спостерігається сплеск кількості єменців, що масово втікають з країни. Причиною втеч є початок громадянської війни 2014 року.

Часто людей перевозять контрабандисти на небезпечних та переповнених човнах через Червоне море або Аденську затоку, що стає причиною аварій та гибелі мігрантів. Попри такі випадки, люди продовжують послуговуватися цим маршрутом та допомогою контрабандистів у надії знайти спокійне життя.

Нагадаємо, 10 липня у АР повідомили, що у Червоному морі затонуло вантажне судно, яке підбили хусити.

Єменські хусити неодноразово здійснювали атаки по морських суднах. Так, у березні 2025 року вони заявили про удар по американському авіаносцю "Труман" у відповідь на атаку США.