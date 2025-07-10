Тільки шістьох врятували: у Червоному морі затонуло вантажне судно, підбите хуситами (відео)

Відомо, що на борту балкера Eternity C під прапором Ліберії було 25 осіб. Доля дев'ятнадцяти — невідома. Вони могли потрапити в полон до єменських хуситів, або загинути.

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Вантажне судно Eternity C під прапором Ліберії, атаковане єменськими хуситами, затонуло ввечері 9 липня в Червоному морі. Спеціальний посланник Генерального секретаря ООН щодо Ємену Ганс Грундберг заявив, що існує "серйозна стурбованість ескалацією конфлікту в Червоному морі", а також потенційною "екологічною шкодою", пише АР.

Eternity C було потоплено єменськими хуситами

Європейські військово-морські сили на Близькому Сході заявили, що тільки шестеро з 25 осіб, які перебували на борту, були врятовані.

Напад на Eternity C, унаслідок якого загинули щонайменше троє членів екіпажу, став найсерйознішим нападом, скоєним хуситами на найважливішому морському торговельному шляху, яким колись щорічно перевозили вантажі на суму 1 трильйон доларів.

З листопада 2023 року по грудень 2024 року хусити атакували понад 100 суден ракетами і безпілотниками під час кампанії, яку повстанці описують як підтримку палестинців у секторі Газа під час війни між Ізраїлем і ХАМАС. Підтримувані Іраном повстанці припинили свої атаки під час короткочасного перемир'я. Пізніше вони стали об'єктом інтенсивної тижневої кампанії авіаударів, проведеної за наказом президента США Дональда Трампа.

Напад на Eternity C, а також затоплення суховантажу Magic Seas під час іншого нападу 6 липня, викликають нові питання про безпеку Червоного моря, оскільки судна поступово повертаються в його води.

У заяві військово-морської місії Європейського союзу в Червоному морі йдеться про те, що екіпаж судна складався з 22 моряків, серед яких 21 філіппінець і один росіянин, а також трьох членів групи безпеки. Серед врятованих виявилися п'ятеро філіппінців і один індієць.

За даними сил ЄС, під час багатогодинної атаки на судно загинуло ще троє людей, їхнього громадянства поки не встановлено.

Озброєні повстанці атакували судно, використовуючи гранатомети і стрілецьку зброю, а потім застосували два безпілотники і два катери з бомбами.

Eternity C потонув у Червоному морі Фото: Скриншот

Судно, що плаває під прапором Ліберії, але належить грецькій компанії, ймовірно, зазнало нападу, як і Magic Seas, через ведення бізнесу його компанії з Ізраїлем. Жодне із суден, вочевидь, не запитувало ескорту від сил ЄС.

У ЗС США на Близькому Сході є два авіаносці: "Німіц" і "Карл Вінсон", але обидва, ймовірно, перебувають в Аравійському морі, далеко від місця атак. Передбачається, що в Червоному морі діють два американські есмінці. Однак атаковані кораблі не мали жодних зв'язків зі США, а припинення вогню між хуситами і США, оголошене після бомбардувань на початку цього року, мабуть, усе ще дотримується.

Ізраїль заявив, що, завдаючи ударів, хусити використовували порт Ходейда для контрабанди військової техніки в країну. Також через нього доставляють гуманітарні вантажі.

Нагадаємо, війна в Ємені почалася, коли хусити захопили місто Сану 2014 року. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією, що підтримує вигнаний уряд Ємену, розглядала можливість спроби повернути Ходейду силою 2018 року, але зрештою відмовилася від цієї ідеї.

Нагадаємо, у березні хусити атакували американський авіаносець "Гаррі Труман" та інші військові кораблі. Для удару було задіяно 18 балістичних і крилатих ракет.

А Дональд Трамп раніше погрожував єменським повстанцям "пекельними муками", якщо вони не зупинять удари по кораблях у Червоному та Аравійському морях.