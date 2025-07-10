Только шестерых спасли: в Красном море затонуло грузовое судно, подбитое хуситами (видео)

Известно, что на борту балкера Eternity C под флагом Либерии было 25 человек. Судьба девятнадцати – неизвестна. Они могли попасть в плен к йеменским хуситам, или погибнуть.

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Грузовое судно Eternity C под флагом Либерии, атакованное йеменскими хуситами, затонуло вечером 9 июля в Красном море. Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг заявил, что существует "серьезная обеспокоенность эскалацией конфликта в Красном море", а также потенциальным "экологическим ущербом", пишет АР.

Eternity C был потоплен йеменскими хуситами

Европейские военно-морские силы на Ближнем Востоке заявили, что только шестеро из 25 человек, находившихся на борту, были спасены.

Нападение на Eternity C, в результате которого погибли по меньшей мере трое членов экипажа, стало самым серьезным нападением, совершенным хуситами на важнейшем морском торговом пути, по которому когда-то ежегодно перевозились грузы на сумму 1 триллион долларов.

С ноября 2023 года по декабрь 2024 года хуситы атаковали более 100 судов ракетами и беспилотниками в ходе кампании, которую повстанцы описывают как поддержку палестинцев в секторе Газа во время войны между Израилем и ХАМАС . Поддерживаемые Ираном повстанцы прекратили свои атаки во время кратковременного перемирия. Позднее они стали объектом интенсивной недельной кампании авиаударов, проводимой по приказу президента США Дональда Трампа.

Нападение на Eternity C, а также затопление сухогруза Magic Seas в ходе другого нападения 6 июля, вызывают новые вопросы о безопасности Красного моря, поскольку суда постепенно возвращаются в его воды.

В заявлении военно-морской миссии Европейского союза в Красном море говорится, что экипаж судна состоял из 22 моряков, среди которых 21 филиппинец и один россиянин, а также трех членов группы безопасности. Среди спасенных оказались пятеро филиппинцев и один индиец.

По данным сил ЕС, в ходе многочасовой атаки на судно погибли еще три человека, их гражданство пока не установлено.

Вооруженные повстанцы атаковали судно, используя гранатометы и стрелковое оружие, а затем применили два беспилотника и два катера с бомбами.

Eternity C утонул в Красном море Фото: Скриншот

Судно, плавающее под флагом Либерии, но принадлежащее греческой компании, вероятно, подверглось нападению, как и Magic Seas, из-за ведения бизнеса его компании с Израилем. Ни одно из судов, по всей видимости, не запрашивало эскорт от сил ЕС.

У ВС США на Ближнем Востоке есть два авианосца: "Нимиц" и "Карл Винсон", но оба, вероятно, находятся в Аравийском море, далеко от места атак. Предполагается, что в Красном море действуют два американских эсминца. Однако атакованные корабли не имели никаких связей с США, а прекращение огня между хуситами и США, объявленное после бомбардировок в начале этого года, по-видимому, все еще соблюдается.

Израиль заявил, что, нанося удары, хуситы использовали порт Ходейда для контрабанды военной техники в страну. Также через него доставляют гуманитарные грузы.

Напомним, война в Йемене началась, когда хуситы захватили город Сану в 2014 году. Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая изгнанное правительство Йемена, рассматривала возможность попытки вернуть Ходейду силой в 2018 году, но в конечном итоге отказалась от этой идеи.

Напомним, в марте хуситы атаковали американский авианосец "Гарри Труман" и другие военные корабли. Для удара были задействованы 18 баллистических и крылатых ракет.

А Дональд Трамп ранее грозил йеменским повстанцам "адскими муками", если они не остановят удары по кораблям в Красном и Аравийском морях.