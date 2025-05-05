Йемен в огне: Израиль и США нанесли мощные авиаудары по объектам хуситов (фото, видео)

В военной операции против хуситов участвовали более 30 израильских самолетов. Шесть ударов были нанесены по йеменскому порту Ходейда.

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Поддерживаемые Ираном хуситы днем ранее выпустили ракету, которая поразила район возле главного аэропорта Израиля, сообщил телеканал Al Arabiya.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Израиль атаковал Йемен вместе с США. Американские самолеты нанесли удары по объектам хуситов в Сане.

Израильский источник канала Al Hadath сообщил, что ЦАХАЛ атаковала несколько целей хуситов в Йемене, а порт Ходейда получил "сильнейший удар". Кроме этого, последние несколько часов Штаты усилили авиаудары по хуситам, совершив 29 бомбардировок объектов в пяти районах страны.

Times of Israel отмечает, что в ходе ударов пострадал и бетонный завод недалеко от йеменского города Баджил. Армия обороны Израиля утверждает, что в порт Ходейда поступает иранское вооружение для военных нужд и террористических целей.

Бетонный завод в Баджиле — важный экономический ресурс режима хуситов. Он используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры, заявляют военные.

Представитель хуситов Яхья Сари предупредил, что израильские силы планируют новые атаки против группировки в Йемене. Хуситы заявили, что работают над "всеобъемлющей воздушной блокадой" Израиля и поэтому наносят удары по его аэропортам.

Напомним, в марте хуситы атаковали американский авианосец "Гарри Труман" и другие военные корабли. Для удара были задействованы 18 баллистических и крылатых ракет.

Дональд Трамп ранее грозил йеменским повстанцам "адскими муками", если они не остановят удары по судам и кораблям в Красном и Аравийском морях.