Ємен у вогні: Ізраїль і США завдали потужних авіаударів по об'єктах хуситів (фото, відео)

У військовій операції проти хуситів брали участь понад 30 ізраїльських літаків. Шість ударів було завдано по єменському порту Ходейда.

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Підтримувані Іраном хусити днем раніше випустили ракету, яка вразила район біля головного аеропорту Ізраїлю, повідомив телеканал Al Arabiya.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Ізраїль атакував Ємен разом зі США. Американські літаки завдали ударів по об'єктах хуситів у Сані.

Ізраїльське джерело каналу Al Hadath повідомило, що ЦАХАЛ атакувала кілька цілей хуситів у Ємені, а порт Ходейда зазнав "найсильнішого удару". Крім цього, останні кілька годин Штати посилили авіаудари по хуситах, здійснивши 29 бомбардувань об'єктів у п'яти районах країни.

Times of Israel зазначає, що під час ударів постраждав і бетонний завод недалеко від єменського міста Баджіл. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в порт Ходейда надходить іранське озброєння для військових потреб і терористичних цілей.

Бетонний завод у Баджилі — важливий економічний ресурс режиму хуситів. Його використовують для будівництва тунелів і військової інфраструктури, заявляють військові.

Представник хуситів Яхья Сарі попередив, що ізраїльські сили планують нові атаки проти угруповання в Ємені. Хусити заявили, що працюють над "всеосяжною повітряною блокадою" Ізраїлю і тому завдають ударів по його аеропортах.

Нагадаємо, у березні хусити атакували американський авіаносець "Гаррі Труман" та інші військові кораблі. Для удару було задіяно 18 балістичних і крилатих ракет.

Дональд Трамп раніше погрожував єменським повстанцям "пекельними муками", якщо вони не зупинять удари по суднах і кораблях у Червоному та Аравійському морях.