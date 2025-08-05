Финансировала пророссийскую партию: глава Гагаузии Евгения Гуцул получила 7 лет тюрьмы

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы за финансирование пророссийской партии "Шор", запрещенной в Молдове.

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Такое решение вынес cуд в Кишиневе, отбывать наказание политик будет в тюрьме полузакрытого типа. Об этом сообщило местное издание NewsMaker.

Кроме этого Гуцул обязана вернуть государству 40 млн леев, почти 100 млн гривен. Именно эту сумму, по данным следствия, получила партия.

По этому же делу бывший секретарь партии "Шор" Светлана Попан приговорена к шести годам лишения свободы. Она должны вернуть 9 млн леев, около 22 млн гривен.

Сторона обвинения считает, что с 2019 по 2022 годы Гуцул систематически ввозила в Молдову деньги из Росси на нужды партии. Ее подозревают в координации работы офисов партии и сознательном получении денег от организованной преступной группировки.

Гуцул себя виновной не признает и уверена в политическом преследовании. На суде политик просила оправдательный вердикт, но вместе с Попан ее арестовали и вывели под конвоем полиции.

"Это не суд, а публичная казнь. Я не могу сказать, что там есть доказательства, все это — сплошной вымысел", — заявил адвокат политика Серджиу Морару.

Сторона защиты собирается обжаловать решение в Апелляционном суде. После оглашения приговора сторонники Гуцул под зданием суда скандировали "Долой президента Молдовы Майю Санду!"

Сторонники Гуцул собрались под зданием суда поддержать ее

Дело Евгении Гуцул и Илана Шора

В марте 2025 года Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и отправили под арест. Тогда она просила российского президента Владимира Путина использовать "весь арсенал дипломатических, политических и правовых средств" для давления на Молдову и изменение решения.

В апреле суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. Теперь прокуроры запросили для Гуцул девять лет лишения свободы.

Уголовное дело о незаконном финансировании партии "Шор" завели в 2022 году. Пребывающий в розыске олигарх Илан Шор тратил миллионы на содержание партии и указывал растраты в отчетах о финансировании.

Следствие уверено, что деньги тратили на "зарплаты в конвертах" сотрудникам партии и участникам антиправительственных акций. Самого Шора заочно приговорили в Молдове к 15 годам тюрьмы, сейчас он находится в Москве.

Напомним, американский Институт изучения войны заявлял о стремлении Кремля использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове.

Евгения Гуцул в апреле 2024 года говорила о возможном объявлении независимости Гагаузской автономии, если Молдова решит объединиться с Румынией.