Фінансувала проросійську партію: глава Гагаузії Євгенія Гуцул отримала 7 років в'язниці

Главу Гагаузької автономії Євгенію Гуцул засудили до семи років позбавлення волі за фінансування проросійської партії "Шор", забороненої в Молдові.

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Таке рішення ухвалив суд у Кишиневі, відбувати покарання політикиня буде у в'язниці напівзакритого типу. Про це повідомило місцеве видання NewsMaker.

Окрім цього Гуцул зобов'язана повернути державі 40 млн леїв, майже 100 млн гривень. Саме цю суму, за даними слідства, отримала партія.

У цій же справі колишня секретарка партії "Шор" Світлана Попан засуджена до шести років позбавлення волі. Вона має повернути 9 млн леїв, приблизно 22 млн гривень.

Сторона обвинувачення вважає, що з 2019 по 2022 роки Гуцул систематично ввозила в Молдову гроші з Росії на потреби партії. Її підозрюють у координації роботи офісів партії та свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання.

Гуцул себе винною не визнає і впевнена в політичному переслідуванні. На суді політикиня просила виправдувальний вердикт, але разом із Попан її заарештували і вивели під конвоєм поліції.

"Це не суд, а публічна страта. Я не можу сказати, що там є докази, все це — суцільна вигадка", — заявив адвокат політикині Серджіу Морару.

Сторона захисту збирається оскаржити рішення в Апеляційному суді. Після оголошення вироку прихильники Гуцул під будівлею суду скандували "Геть президентку Молдови Маю Санду!"

Прихильники Гуцул зібралися під будівлею суду підтримати її

Справа Євгенії Гуцул та Ілана Шора

У березні 2025 року Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева і відправили під арешт. Тоді вона просила російського президента Володимира Путіна використати "весь арсенал дипломатичних, політичних і правових засобів" для тиску на Молдову і зміни рішення.

У квітні суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт. Тепер прокурори запросили для Гуцул дев'ять років позбавлення волі.

Кримінальну справу про незаконне фінансування партії "Шор" завели 2022 року. Олігарх Ілан Шор, який перебуває в розшуку, витрачав мільйони на утримання партії і вказував розтрати у звітах про фінансування.

Слідство впевнене, що гроші витрачали на "зарплати в конвертах" співробітникам партії та учасникам антиурядових акцій. Самого Шора заочно засудили в Молдові до 15 років в'язниці, зараз він перебуває в Москві.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни заявляв про прагнення Кремля використовувати Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації ситуації в Молдові.

Євгенія Гуцул у квітні 2024 року говорила про можливе оголошення незалежності Гагаузької автономії, якщо Молдова вирішить об'єднатися з Румунією.