Возьмут в аренду вместе с пилотами: в России будут летать на самолетах из Эфиопии

Россия предложила эфиопскому государственному авиаперевозчику Ethiopian Airlines сотрудничество в области аренды самолетов и технического обслуживания. При этом арендовать будут самолеты вместе с пилотами и техперсоналом.

Related video

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Россия находится под санкциями и лишена прямого доступа к западной авиатехнике и запчастям. Об вероятной сделке пишет отраслевое издание ch-aviation со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA).

Переговоры прошли 29 июля в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Российскую делегацию возглавил торговый представитель РФ в стране Ярослав Тарасюк, который провел встречу с генеральным директором ECAA Йоханнесом Аберой. Обсуждали вопросы расширенного двустороннего сотрудничества в области авиации, включая лизинг, техническое обслуживание воздушных судов и поставки оборудования.

С российской стороны был озвучен интерес к так называемому "мокрому лизингу" — аренде воздушных судов с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием.

Эфиопские авиалинии

Такая схема позволить российским авиакомпаниям временно восполнить дефицит парка иностранных самолетов в условиях летнего пикового спроса.

Россияне также "выразили заинтересованность" в поставках в Эфиопию навигационного оборудования российского производства, заявив, что Россия поставляет такое оборудование во многие индийские аэропорты.

Тарасюк подтвердил готовность России к заключению двустороннего соглашения о воздушном сообщении между двумя странами. Ранее уже было подписано двустороннее соглашение, но в настоящее время ведется работа над новым соглашением о воздушном сообщении, соответствующим российскому законодательству, и Россия стремится к его скорейшему заключению.

Он также обратился к Эфиопии с просьбой поддержать заявку России на переизбрание в совет государств-членов на предстоящей 42-й сессии Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая пройдет с 23 сентября по 3 октября в Монреале.

Однако, с Россией привлечет пристальное внимание со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, что потенциально поставит под угрозу доступ Ethiopian Airlines к западному воздушному пространству, являющемуся важнейшим элементом ее обширной международной сети.

К тому же в июне генеральный директор Ethiopian Airlines Месфин Тасев сообщал, что авиакомпания сама сталкивается с нехваткой самолетов и что продолжающиеся задержки поставок в следующем году могут привести к пересмотру ее прогнозов роста.

Напомним, в июле в России разбился самолет Ан-24, который эксплуатировался 50 лет.

Авиаэксперты честно признались, что авиапарк в России устарел и летать не на чем.