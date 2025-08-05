Візьмуть в оренду разом із пілотами: у Росії літатимуть на літаках з Ефіопії

Росія запропонувала ефіопському державному авіаперевізнику Ethiopian Airlines співпрацю в галузі оренди літаків і технічного обслуговування. При цьому орендувати будуть літаки разом з пілотами і техперсоналом.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Росія перебуває під санкціями і позбавлена прямого доступу до західної авіатехніки та запчастин. Про ймовірну угоду пише галузеве видання ch-aviation з посиланням на заяву Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA).

Переговори відбулися 29 липня в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Російську делегацію очолив торговий представник РФ у країні Ярослав Тарасюк, який провів зустріч із генеральним директором ECAA Йоханнесом Аберою. Обговорювали питання розширеного двостороннього співробітництва в галузі авіації, включно з лізингом, технічним обслуговуванням повітряних суден і постачанням обладнання.

З російського боку було озвучено інтерес до так званого "мокрого лізингу" — оренди повітряних суден з екіпажем, технічним обслуговуванням і страхуванням.

Ефіопські авіалінії

Така схема дозволить російським авіакомпаніям тимчасово заповнити дефіцит парку іноземних літаків в умовах літнього пікового попиту.

Росіяни також "висловили зацікавленість" у постачанні в Ефіопію навігаційного обладнання російського виробництва, заявивши, що Росія постачає таке обладнання в багато індійських аеропортів.

Тарасюк підтвердив готовність Росії до укладення двосторонньої угоди про повітряне сполучення між двома країнами. Раніше вже було підписано двосторонню угоду, але наразі триває робота над новою угодою про повітряне сполучення, яка відповідає російському законодавству, і Росія прагне до її якнайшвидшого укладення.

Він також звернувся до Ефіопії з проханням підтримати заявку Росії на переобрання до ради держав-членів на майбутній 42-й сесії Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), яка пройде з 23 вересня по 3 жовтня в Монреалі.

Однак, співпраця з Росією приверне пильну увагу з боку Європейського союзу і Сполучених Штатів, що потенційно поставить під загрозу доступ Ethiopian Airlines до західного повітряного простору, який є найважливішим елементом її великої міжнародної мережі.

До того ж у червні генеральний директор Ethiopian Airlines Месфін Тасев повідомляв, що авіакомпанія сама стикається з нестачею літаків і що затримки поставок, які тривають наступного року, можуть призвести до перегляду її прогнозів зростання.

Нагадаємо, у липні в Росії розбився літак Ан-24, який експлуатувався 50 років.

Авіаексперти чесно зізналися, що авіапарк у Росії застарів і літати нема на чому.